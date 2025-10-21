Slušaj vest

Hladan tuš sačekao je fudbalere Atletika nakon treninga u Londonu, ali bukvalno. Fudbaleri španskog tima nisu mogli da se istuširaju, jer u svlačionici nije bilo tople vode, pa su u opremi napustili stadion i otišli u hotel-

Prema pravilima Evropske fudbalske unije (UEFA) gostujuće ekipe mogu da treniraju na stadionu veče uoči utakmice u Ligi šampiona. Arsenal od 21 čas dočekuje Atletiko u trećem kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.

Ekipa Dijega Simeonea sinoć je trenirala na Emirejtsu, a član njegovog stručnog štaba obavestio je predstavnike Arsenala da u svlačionici nema tople vode.

Predstavnici londonskog kluba su tada shvatili da postoji problem i u svlačionici domaće ekipe.

Atletiko je trebalo da završi trening u 19.30, ali je završio 15 minuta ranije, pa su igrači odmah otišli u hotel bez tuširanja.

Španski list "Mark"a preneo je da su u Atletiku bili ljuti zbog tih problema, zbog čega su se žalili UEFA, a Arsenal se izvinio madridskom klubu zbog neprijatnosti.

U prva dva kola Arsenal je ostvario dve pobede bez primljenog gola, a Atletiko ima pobedu i poraz.