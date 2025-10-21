3. kolo Lige šampiona
SPEKTAKL U LONDONU: Strašni Haland nastavio seriju, prvak Evrope vodi u Nemačkoj!
U večernjem terminu na programu je još sedam utakmica Lige šampiona.
Arsenal - Atletiko 0:0
Leverkuzen - PSŽ 0:1
Kopenhagen - Dortmund 0:1
Njukasl - Benfika 0:0
PSV - Napoli 0:0
Sent Žiloa - Inter 0:0
Viljareal - Mančester siti 0:1
21:18
Viljareal - Mančester siti 0:1
Strašni Haland nastavlja seriju i postiže vodeći gol za Siti u 17. minutu
21:08
Leverkuzen - PSŽ 0:1
Prvi gol ove večeri pao je u Leverkuzenu, aktuelni prvak Evrope je poveo golom Paka u 8. minutu
