Svi događaji
Od najnovijeg
21:20

Kopenhagen - Dortmund 0:1

 Vodi i Borusija, strelac je Nmeča u 20. minutu

21:18

Viljareal - Mančester siti 0:1

Strašni Haland nastavlja seriju i postiže vodeći gol za Siti u 17. minutu

21:08

Leverkuzen - PSŽ 0:1

Prvi gol ove večeri pao je u Leverkuzenu, aktuelni prvak Evrope je poveo golom Paka u 8. minutu

20:38

Prve dve utakmice već su završene

Ne propustiteFudbalŠESTICA BRUTALNIH KATALONACA PRED EL KLASIKO: Barselona uništila Olimpijakos, Zvezdin dželat odoleo u Kazahstanu sa igračem manje
Barselona