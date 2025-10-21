Slušaj vest

Fudbaleri Slovenije dočekuju tzv. Kosovo 15. novembra u Ljubljani u okviru kvalifikacija za Svestko prvenstvo, u verovatno ključnom meču za obe selekcije na putu ka baražu.

Sve ulaznice za tu utakmicu su već rasprodate, objavio je tamošnji Savez.

Nakon što je nedavni duel ova dva tima u Prištini završen bez golova, tzv. Kosovo je zadržalo drugu poziciju u grupi B sa četiri boda više od selekcije Slovenije, dva kola pre kraja.

Usled velike važnosti utakmice FS Slovenije ništa ne želi da prepušta slučaju, pa tako već misli i na ambijent u kojem će nacionalni tim igrati sa direktnim rivalom za prolaz u baraž. Otuda je i odluka Saveza da ne dozvoli niti jedan drugi simbol na većem dalu stadiona, osim slovenačkih

Svesni da u Sloveniji živi veliki broj Albanaca, koji su i te kako zainteresovani da svedoče potencijalno istorijskom meču svog tima, čelnici slovenačkog saveza su preduzeli korake da izvesno prisustvo gostujućih navijača bude "nevidljivo".

Zapravo, simboli Kosova biće dozvoljeni samo u sektoru koji će biti određen za gostujuće navijače, a svako ko bude isticao simbole Kosova ili Albanije na drugim tribinama, biće udaljen sa stadiona

.U FS Slovenije su već sada zabrinuti da bi veliki kontigent ulaznica mogao da završi u rukama gostujućih navijača i da za dobar deo njih neće biti mesta u sektoru namenjen za goste, već će biti raštrkani po drugim delovima tribina. Upravo će za njih važiti pravila koje su specijalno za ovaj meč odredili Slovenci.

1/6 Vidi galeriju SRBIJA JE GLEDALA KA ŠTUTGARTU, A TAMO - REMI! Danska i Slovenija odigrale nerešeno u prvom meču grupe C na EP Foto: Gokhan Balci / AFP / Profimedia

Slovenački mediji podsećaju da njihov nacionalni tim u prošlosti nije imao uspeha u mečevima koje je igrao kao domaćin sa BiH i Srbijom, u okviru kvalifikacija, kada su gostujući navijači bili bučniji. Otuda u Savezu ne žele da se takvi propusti ponove.

Slovenija je izgubila od BiH 1:2 1998. u kvalifikacijama za Mundijal, a sa Srbijom je remizirala (2:2) 2022. godine u Ligi nacija, kada je na stadionu, gotovo na svakom delu tribina, bilo srpskih zastava.

Takve prizore, za meč sa Kosovom, žele da spreče Slovenci.

"Fudbalski savez Slovenije poziva sve vlasnike karata da se na tribinama ponašaju sportski. Ulazak na stadion, sa izuzetkom gostujućeg sektora, biće moguć samo sa simbolima Slovenije i slovenačke reprezentacije", navodi se u objavi FS Slovenije.