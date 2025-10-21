Slušaj vest

U saopštenju objavljenom uz uputstva za kupovinu ulaznica, klub je naveo da su takva ponašanja "strogo zabranjena i da će dovesti do momentalnog udaljavanja sa stadiona i zabrane prisustvovanja budućim utakmicama", prenosi Bi Bi Si (BBC).

Upozorenje dolazi nakon što je izraelski klub ranije saopštio da će odbiti svoju kvotu ulaznica za utakmicu u Birmingemu zbog bezbednosnih razloga, iako je britanska vlada najavila da radi na ukidanju zabrane prisustva Makabijevih navijača.

Prošle nedelje, bezbednosna komisija Birmingema (SAG), telo koje izdaje sertifikate o bezbednosti utakmica, obavestila je Aston Vilu da neće biti dozvoljen dolazak gostujućih navijača, nakon što je lokalna policija duel označila kao "visokorizičan".

Odluka je izazvala brojne osude, a britanska vlada poručila je da je spremna da finansira dodatne policijske mere kako bi izraelskim navijačima bio omogućen dolazak.

Aston Vila je sada objavila detalje prodaje karata za taj meč, precizirajući da će ulaznice moći da kupe samo navijači koji su već ranije imali istoriju kupovine karata, pre početka ove sezone. Klub je naveo i da neće prodavati ulaznice za deo tribina koji bi inače bio namenjen gostujućim navijačima, te je upozorio protiv preprodaje karata.

Prošle nedelje se saznalo i da je Aston Vila omogućila redarima da odbiju rad na toj utakmici ukoliko imaju lične zabrinutosti zbog bezbednosti.

U septembru su tokom utakmice Lige Evrope između Makabija i PAOK-a u Solunu održani propalestinski protesti, uz jake bezbednosne mere i prisustvo policije koje je pratilo izraelski tim i njegove navijače.

(Beta)