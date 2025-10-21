Slušaj vest

Mladi defanzivni vezista Mirza Ćatović, član Štutgarta, nalazi se na pragu transfera u Mančester Siti, preneli su brojni evropski mediji.

Ćatović (18), koji pored srpskog poseduje i državljanstvo Bosne i Hercegovine, a ima pravo nastupa i za Nemačku, već mesecima je pod lupom skauta engleskog šampiona.

Pregovori su u poodmakloj fazi, a očekuje se da bi dogovor mogao biti finalizovan do januara 2026. godine.

atović je u redovima Štutgarta jedan od najperspektivnijih igrača omladinskog pogona i prošlog proleća produžio je ugovor do 2028. godine. Zanimljivo je da je trenutni direktor Sitijeve akademije Tomas Kriken ranije radio upravo u Štutgartu i lično doveo mladog vezistu u klub. Već početkom 2025. godine pokušao je da ga preseli u Englesku, ali tada transfer nije realizovan.

BONUS VIDEO: