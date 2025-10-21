Majstorija Sergeja Milinkovića-Savića!
KAKAV POTEZ SMS-A! Sergej Milinković-Savić ponovo u reprezentaciji Srbije? Gol o kome priča ceo svet! (VIDEO)
Fudbaleri Al Hilala savladali su katarski Al Sad u trećem kolu Lige šampiona Azije sa 3:1.
Meč je obeležio srpski reprezentativac, koga već dugo nema u "A" selekciji naše zemlje Sergej Milinković-Savić, golčinom koja je obišla čitavu planetu!
SMS je golom iz slobodnjaka razgalio domaće navijače i skrenuo pažnju na sebe i ko zna - možda Sergej ponovo budemo gledali u dresu Srbije.
Pogledajte ovaj predivan gol:
