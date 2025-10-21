Slušaj vest

Fudbaleri Al Hilala savladali su katarski Al Sad u trećem kolu Lige šampiona Azije sa 3:1.

Meč je obeležio srpski reprezentativac, koga već dugo nema u "A" selekciji naše zemlje Sergej Milinković-Savić, golčinom koja je obišla čitavu planetu!

SMS je golom iz slobodnjaka razgalio domaće navijače i skrenuo pažnju na sebe i ko zna - možda Sergej ponovo budemo gledali u dresu Srbije.

Pogledajte ovaj predivan gol:

Ne propustiteKošarkaŠTETA! Spartak poražen u Subotici od Gran Kanarije!
partizan-spartak-147171.JPG
Fudbal"TEHNIČKI PROBLEMI SA AVIONOM" Fudbalerima Liverpula odložen let za Nemačku
Liga šampiona, Liverpul
TenisHOLGER RUNE USPEŠNO OPERISAN: Danski teniser se oglasio iz bolničkog kreveta
Holger Rune
Ostali sportoviHIT REAKCIJA SUPRUGE HRVATSKOG BORCA OBILAZI SVET! Videla je jezivu povredu muža posle borbe, a onda uradila ovo
Reakcija supruge na povredu boksera

BONUS VIDEO:

Sergej Milinković Savić Izvor: ArenaSport