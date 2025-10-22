Slušaj vest

Partizan je tada u Beogradskoj areni dočekao ljutog rivala Crvenu zvezdu u okviru 5. kola regionalne ABA lige, a košarkaški derbi je iz prvog reda pratio proslavljeni hrvatski fudbaler Ivan Perišić.

Dolazak čuvenog Hrvata na utakmicu u Beograd iznenadio je sve prisutne. Spekulisalo se da je došao na meč kao gost Partizana, međutim, to nije bio slučaj. Perišić je u to vreme u Beogradu odrađivao rehabilitaciju nakon teške povrede kolena, pa je na poziv kondicionog trenera Andreja Milutinovića otišao na utakmicu crno-belih.

Ivan Perišić Foto: @starsport

Portparol Košarkaškog kluba Partizan, Ivan Ivković, u podkastu "Euroinsider" otkrio je kako je izgledao dolazak Hrvata u dvoranu.

"Istina je, Perišić nije bio gost Partizana. Došao je sa svojim kondicionim trenerom koji je imao dve ulaznice za parket", kaže Ivković i dodaje:

"Čim su njih dvojica ušli u dvoranu, dobio sam dve poruke. Prva je glasila: 'Jesi li normalan? Dovodiš Hrvata ovde, znaš li da je on jedan od njih, oni nas ne vole!' Druga je bila potpuna suprotnost: 'Bravo, pokazujete da sport može biti iznad politike, da uvažavate ljude bez obzira na sve'" ispričao je Ivković dodajući koliko su retki trenuci kada sport može nadvladati predrasude.

