Slušaj vest

U utorak, 21. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.

Na devet mečeva palo je 43 gola, te je neutralna publika zaista uživala.

Liga šampiona, detalji sa mečeva odigranih u utorak 21. oktobra Foto: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia, Ruslan PRYANIKOV / AFP / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia

Barselona je sa 6:1 uništila Olimpijakos, a evo i svih golova i najzanimljivijih detalja sa ovog meča:

Ne propustiteFudbalNEZAPAMĆENA GOLEADA U LIGI ŠAMPIONA - PRAVI VATROMET: Arsenal blickrigom razneo Atletiko, sedmica prvaka Evrope, PSV ponizio šampiona Italije!
Arsenal
FudbalŠESTICA BRUTALNIH KATALONACA PRED EL KLASIKO: Barselona uništila Olimpijakos, Zvezdin dželat odoleo u Kazahstanu sa igračem manje
Barselona
FudbalSJAJNA VEST ZA NAVIJAČE AKTUELNOG ŠAMPIONA EVROPE! Najbolji igrač se konačno vratio u tim!
profimedia-1039446007.jpg
FudbalSJAJNE VESTI ZA PSŽ: Usman Dembele se vraća u tim!
profimedia-0913476084.jpg

 BONUS VIDEO:

Liga šampiona, otvaranje, Inter, PSŽ, Minhen, fudbal Izvor: Kurir sport