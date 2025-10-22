Barselona je savladala Olimpijakos sa 6:1, a ovo su svi golovi sa tog meča
LŠ
OVAKO JE BARSA UNIŠTILA CRVENO-BELE IZ PIREJA: Pogledajte golove sa meča Barselona - Olimpijakos (VIDEO)
Slušaj vest
U utorak, 21. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.
Na devet mečeva palo je 43 gola, te je neutralna publika zaista uživala.
Liga šampiona, detalji sa mečeva odigranih u utorak 21. oktobra Foto: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia, Ruslan PRYANIKOV / AFP / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia
Vidi galeriju
Barselona je sa 6:1 uništila Olimpijakos, a evo i svih golova i najzanimljivijih detalja sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši