Na meču Kairat - Pafos nije bilo golova, ali je bilo uzbuđenja
LŠ
JEDINI MEČ LIGE ŠAMPIONA BEZ GOLOVA ODIGRAN U UTORAK: Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Kairat - Pafos (VIDEO)
Slušaj vest
U utorak, 21. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.
Na devet mečeva palo je 43 gola, te je neutralna publika zaista uživala.
Liga šampiona, detalji sa mečeva odigranih u utorak 21. oktobra Foto: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia, Ruslan PRYANIKOV / AFP / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia
Vidi galeriju
Ipak, na jednom meču nije bilo golova. Utakmica Kairat - Pafos završena je 0:0, a evo najzanimljivijih detalja sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši