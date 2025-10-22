Slušaj vest

Rade Bogdanović i Dragan Stojković Piksi - odnos koji je intrigirao Srbiju prethodnih godina. Razlog su oštre kritike bivšeg fudbalera, a danas analitičara na račun sada već bivšeg selektora "Orlova"

Međutim, malo ljudi je znalo da su dvojica aktera cele ove priče bila u sjajnim odnosima na početku Piksijevog mandata na klupi Srbije.

Tada je Rade imao birane reči za novog selektora naše reprezentacije.

- Vidi se da je za selektora došao neko koga mi volimo. Počev od mene jer sam igrao protiv njega. Pikseta je bio naš idol, da se mi ne lažemo - rekao je Rade Bogdanović.

Potom je pričao o tome ako postoje igrači koje se ne odazivaju za Srbiju i stavu Piksija na tu temu...

- Nećeš da igraš? Ima ko hoće. Neću nikog da molim da igra za državni grb... Lepo ga je videti na klupi - Dragan Stojković Piksi. Rastrčala mu se i ekipa... - pričao je tada Rade Bogdanović.

Pogledajte kako je to izgledalo u kultnoj emisiji Mojih TOP 11, autora Nebojše Petrovića: