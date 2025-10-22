Slušaj vest

U utorak, 21. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.

Na devet mečeva palo je 43 gola, te je neutralna publika zaista uživala.

Liga šampiona, detalji sa mečeva odigranih u utorak 21. oktobra Foto: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia, Ruslan PRYANIKOV / AFP / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia

Njukasl je pobedio Benfiku sa 3:0, a ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

Ne propustiteFudbalNEMCI SE PROŠETALI DANSKOM: Ovako je Borusija iz Dortmunda pobedila Kopenhagen (VIDEO)
Borusija Dortmund Liga šampiona
FudbalKAKAV PSŽ?! STRAŠAN PSŽ! Ovako su Parižani zgromili Bajer Leverkuzen: Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ove utakmice (VIDEO)
Bajer Leverkuzen - PSŽ Liga šampiona
FudbalMADRIĐANI ĆE VEČE U LONDONU ŽELETI DA ZABORAVE ŠTO PRE: Pogledajte golove sa utakmice Arsenal - Atletiko (VIDEO)
Arsenal - Atletiko Liga šampiona
FudbalJEDINI MEČ LIGE ŠAMPIONA BEZ GOLOVA ODIGRAN U UTORAK: Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Kairat - Pafos (VIDEO)
Kairat - Pafos

 BONUS VIDEO:

PSŽ, proslava, Liga šampiona Izvor: Kurir sport