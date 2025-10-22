Slušaj vest

U utorak, 21. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.

Na devet mečeva palo je 43 gola, te je neutralna publika zaista uživala.

1/9 Vidi galeriju Liga šampiona, detalji sa mečeva odigranih u utorak 21. oktobra Foto: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia, Ruslan PRYANIKOV / AFP / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia

Napoli je izgubio 6:2 od PSV-a u Holandiji, Vanja Milinković-Savić nije imao svoje veče, a ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa ove utakmice:

BONUS VIDEO: