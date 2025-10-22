SRPSKI KOMENTATOR SE USRED PRENOSA LIGE ŠAMPIONA OBRATIO REŽIJI! Njegove reči su sve nasmejale: Odlično si to uradio, da ne vidimo nijedan gol...
Čak 43 golova je viđeno na devet utakmica elitnog takmičenja koje su odigrane u utorak, a pitanje je da li e multiprenos na televiziji "Arena sport" nekada bio zanimljiviji i puniji sadržaja.
Zanimljiv momenat se dogodio tokom prvog poluvremena utakmica koje su počele u 21 čas.
Komentatori su se nasmejali kada su, u želji da u isto vreme vide dva gola, propustili oba.
Garsija je sa bele tačke u 38. minutu doneo izjednačenje Leverkuzenu protiv Pari Sen Žermena, a Saibari prednost PSV-u protiv Napolija.
"Daj nam Ajndhoven na drugom ekranu", rekao je jedan od komentatora, međutim došlo je do zabune, pa je slika skroz prebačena na dešavanja iz Holandije u trenucima kada je Garsija bio u zaletu za jedanaesterac.
"Odlično si ovo uradio, da ne vidimo nijedan gol. Uspeo si da ne vidimo nijedan gol, a to je bilo veoma, veoma teško", rekao je komentator i dodao da će uskoro gledaoci imati priliku da vide oba pogotka.
"Hvala režiji", poručio je u šali i uz osmeh drugi komentator.
