Dejan Stanković centralna je tema ruskih medija koji su prvo objavili kako je dobio otkaz u Spartaku, a zatim su demantovali sami sebe.

Srpski trener je i pored svega na klupi moskovskog velikana, a tokom razgovora sa ruskim novinarima dobio je i jedno zanimljivo pitanje.

Jedan od novinara pitao ga je kako je šampionski tim Lacija uspeo da izbaci toliko dobrih igrača poput Serđa Konsisaa, Dijega Simeonea, Roberta Manćinija, Matijasa Almeidu i da li je Sven Goran Erikson imao toliki uticaj na sve njih. Stanković je momentalno ispravio ruskog novinara.

- Niste spomenuli Sinišu Mihajlovića. On je bio sjajan primer te generacije i postao je sjajan trener - rekao je Stanković, a zatim dodao:

Foto: Profimedia

- Možda je Erikson preneo na nas strast i ljubav prema fudbalu na sve nas. Veoma je bio smiren i iskren, možda je zato veliki broj fudbalera posle toga uspelo i u trenerskom poslu. Prihvatili su tu ljubav prema fudbalu. Ja ću da ponovim da nikada neću odustati i boriću se do poslednje kapi krvi. Konsisao je takođe radio dobar posao u Milanu, pa se sve naglo promenilo. Prihvatam ta pravila, svašta se svuda dešava.

