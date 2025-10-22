Slušaj vest

Bivši trener Crvene zvezde Barak Bahar vratio se u klub u kom je pravio najbolje rezultate i po treći put seo je na klupu Makabija iz Haife.

Mediji u Izraelu spekulišu kako je Bahar postao trener Makabija iz bizarnog razloga - posle otkaza koji je dobio proletos, nastavio je da prima platu od kluba iz Haife, pa je sada ovaj tim želeo da uštedi nakon odlaska Dijega Floresa, pa je vratio Baraka na klupu.

Ipak, Makabi se oglasio saopštenjem u kom je istakao kako je Barak Bahar gladan uspeha.

- Vratio se gladan. U suprotnom, ne bi se vraćao. Napravljene su greške u prošlom mandatu, ali sada svi želimo da bude drugačije. Uradio je i mnogo toga dobrog za naš klub - istakli su iz Makabija.

Uz Baraka Bahara u Makabi je stigao i njegov asistent Gaj Sarfati.

