Fudbaleri omladinske selekcije Vojvodine priredili su pravu goleadu u 12. kolu Omladinske lige Srbije, savladavši Partizan u Novom Sadu ubedljivim rezultatom 6:0.

Domaći tim je dominirao od prvog minuta i već u ranoj fazi meča rešio pitanje pobednika, pošto je već u 31. minutu rezultat bio 5:0.

Seriju golova otvorio je Peranović u 17. minutu, a samo tri minuta kasnije Skorupan je duplirao prednost. Peranović je još jednom zatresao mrežu u 23. minutu i najavio debakl gostiju.

Omladinci Vojvodine na meču protiv Partizana

Do kraja prvog poluvremena Borovina je sa dva gola (27. i 31. minut) dodatno povisio prednost, pa su Novosađani već na odmoru imali velikih 5:0.

Nastavili su domaći fudbaleri ofanzivno i u drugom delu igre, pa je konačan rezultat postavio Božičić u 50. minutu.

Vojvodina je ovom pobedom stigla do 18 bodova i trenutno zauzima sedmo mesto na tabeli, dok je Partizan, koji je doživeo jedan od najtežih poraza u sezoni, ostao na petoj poziciji sa 20 bodova.