22:11

48' Čelsi - Ajaks 5:1

Petarda na Staford bridžu.

Čelsi obilato koristi činjenicu da ima igrača više. Strelac je Tajrik Džordž.

22:11

Počela su druga poluvremena

21:50

45+5' Čelsi - Ajaks 4:1

Drugi penal za Čelsi, a treći na meču u Londonu.

Fauliran je mladi Estevao, a Enco Fernandez mu je dao loptu da izvede najstrožu kaznu.

21:45

45' Čelsi - Ajaks 3:1

Čelsi je dobio penal, a Enco Fernandez ga pretvorio u pogodak.

21:45

45' Ajntraht - Liverpul 1:3

Novi gol Liverpula na engleski način.

Strelac je Ibrahima Konate.

21:39

39' Ajntraht - Liverpul 1:2

Virdžil van Dajk je matirao golmana Ajntrahta.

Posle kornera kapiten Liveprula je bio najviši u skoku i sa svega 4-5 metara zakucao loptu u mrežu.

21:34

35' Ajntraht - Liverpul 1:1

Ekitike se izvinjava navijačima svog bivšeg kluba. 

Sjajna kontra, Ekitike je sa sredine terena izašao sam ispred golmana i postigao gol.

21:34

34' Bajern - Klub Briž 3:0

Bajern se ne zaustavlja. Golčina Dijaza.

21:32

33' Čelsi - Ajaks 2:1

Gosti sa igračem manje postižu gol. I to iz penala.

Veghorst je strelac. Provala oblaka u Londonu, strelac se okliznuo kod izvođenja penala, ali je ona iskliznula i kroz ruke golmana Čelsija.

21:27

27' Čelsi - Ajaks 2:0

Čelsi maksimalno koristi igrača više.

Kaisedo je dobio loptu na oko 25 metara, šutirao, a lopta se odbila od jednog igrača Ajaksa i otišla u mrežu.

21:26

26' Ajntraht - Liverpul 1:0

Da li se nastavlja agonija Liverpula?

Kristensen je strelac. Kontra je krenula ispred kaznenog prostora domaćina, Kristensen je šutirao sa desne strane, lopta je prošla kroz noge defanzivca Liverpula, a lopta se od stative odbila u gol.

21:18

18' Čelsi - Ajaks 1:0

Ajaks je u 17. minutu ostao sa igračem manje, a odmah u narednom napadu Čelsi je poveo golom Marka Giua.

Greška odbrane Ajaksa, neko od defanzivaca je promašio loptu, a Giu nije bilo teško da pošalje loptu u mrežu.

21:18

14' Sporting - Marsej 0:1

Paišao donosi prednost Francuzima.

Sevnula je kontra gostiju, Paišao je dobio loptu na levoj strani, a onda je sjajnom "kiflom" sa ivice kaznenog prostora pogodio suprotni deo gola Sportinga.

21:17

14' Bajern - Klub Briž 2:0

Hari Kejn!

Lajmer je provukao loptu sa leve strane ka daljoj stativi, a tamo je Kejn bio usamljen i nije mu bilo teško da postigne svoj peti gol u Ligi šampiona ove sezone.

21:05

5' Bajern - Klub Briž 1:0

Prvi gol večeras pao je u Minhenu.

Strelac je mladi Lenart Karl.

Momak koji ima 17 godina povukao je loptu, stigao nadomak kaznenog prostora i poslao snažnim udarcem loptu u mrežu.

21:04

Počele su utakmice u večernjem terminu

U prvom terminu ove večeri Galatasarj je savladao Bode Glint 3:1, a isti rezulta je viđen na meču Atletik - Karabag.

Ovo najavljuje kišu golova i večeras, kao što je to bio slučaj dan ranije.

20:46

Dušan Vlahović predvodi napad Juventusa

Derbi večeri igra se u Madridu, gde Real dočekuje Juventus.

Napad "Stare dame" predvodi srpski reprezentativac Dušan Vlahović.