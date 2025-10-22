LIGA ŠAMPIONA! Liverpul preokrenuo, petarda Čelsija
U večernjem terminu igra se sedam utakmica
Bajern - Klub Briž 3:0 (3:0)
Real - Juventus 0:0
Monako - Totenhem 0:0
Sporting - Marsej 0:1 (0:1)
Ajntraht - Liverpul 1:3 (1:3)
Atalanta - Slavija 0:0
Čelsi - Ajaks 4:1 (4:1)
48' Čelsi - Ajaks 5:1
Petarda na Staford bridžu.
Čelsi obilato koristi činjenicu da ima igrača više. Strelac je Tajrik Džordž.
45+5' Čelsi - Ajaks 4:1
Drugi penal za Čelsi, a treći na meču u Londonu.
Fauliran je mladi Estevao, a Enco Fernandez mu je dao loptu da izvede najstrožu kaznu.
39' Ajntraht - Liverpul 1:2
Virdžil van Dajk je matirao golmana Ajntrahta.
Posle kornera kapiten Liveprula je bio najviši u skoku i sa svega 4-5 metara zakucao loptu u mrežu.
35' Ajntraht - Liverpul 1:1
Ekitike se izvinjava navijačima svog bivšeg kluba.
Sjajna kontra, Ekitike je sa sredine terena izašao sam ispred golmana i postigao gol.
33' Čelsi - Ajaks 2:1
Gosti sa igračem manje postižu gol. I to iz penala.
Veghorst je strelac. Provala oblaka u Londonu, strelac se okliznuo kod izvođenja penala, ali je ona iskliznula i kroz ruke golmana Čelsija.
27' Čelsi - Ajaks 2:0
Čelsi maksimalno koristi igrača više.
Kaisedo je dobio loptu na oko 25 metara, šutirao, a lopta se odbila od jednog igrača Ajaksa i otišla u mrežu.
26' Ajntraht - Liverpul 1:0
Da li se nastavlja agonija Liverpula?
Kristensen je strelac. Kontra je krenula ispred kaznenog prostora domaćina, Kristensen je šutirao sa desne strane, lopta je prošla kroz noge defanzivca Liverpula, a lopta se od stative odbila u gol.
18' Čelsi - Ajaks 1:0
Ajaks je u 17. minutu ostao sa igračem manje, a odmah u narednom napadu Čelsi je poveo golom Marka Giua.
Greška odbrane Ajaksa, neko od defanzivaca je promašio loptu, a Giu nije bilo teško da pošalje loptu u mrežu.
14' Sporting - Marsej 0:1
Paišao donosi prednost Francuzima.
Sevnula je kontra gostiju, Paišao je dobio loptu na levoj strani, a onda je sjajnom "kiflom" sa ivice kaznenog prostora pogodio suprotni deo gola Sportinga.
14' Bajern - Klub Briž 2:0
Hari Kejn!
Lajmer je provukao loptu sa leve strane ka daljoj stativi, a tamo je Kejn bio usamljen i nije mu bilo teško da postigne svoj peti gol u Ligi šampiona ove sezone.
5' Bajern - Klub Briž 1:0
Prvi gol večeras pao je u Minhenu.
Strelac je mladi Lenart Karl.
Momak koji ima 17 godina povukao je loptu, stigao nadomak kaznenog prostora i poslao snažnim udarcem loptu u mrežu.
Počele su utakmice u večernjem terminu
U prvom terminu ove večeri Galatasarj je savladao Bode Glint 3:1, a isti rezulta je viđen na meču Atletik - Karabag.
Ovo najavljuje kišu golova i večeras, kao što je to bio slučaj dan ranije.