NEMANJA MATIĆ JAVNO ISPROZIVAO SUPRUGU: "To što si mi oduzela, to ćeš i da vratiš!" Aleksandra je imala spreman odgovor! (FOTO)
Naime, Aleksandra je objavila niz romantičnih fotografija iz Venecije, a na jednoj od njih Nemanja je primetio da iz njene torbe viri punjač za telefon!
"Jel to moj punjač u torbi? Vrati..." - napisao je fudbaler Sasuola u komentaru, pokazujući da ni slavni sportisti nisu imuni na najčešći uzrok rasprava u svakoj kući - ko je uzeo čiji punjač.
Aleksandra mu nije ostala dužna, pa je uz smešak odgovorila:
"Ti si ga tu i stavio i nema nazad".
Na ostalim fotografijama, bračni par Matić uživa u vožnji gondolom, okruženi kanalima i romantikom "grada ljubavi". Par deluje opušteno i zaljubljeno kao tinejdžeri, uprkos godinama braka, troje dece i brojnim obavezama.
I dok su se neki pitali da li je Nemanja dobio svoj punjač nazad, jedno je siguro - čak ni fudbalske zvezde ne mogu da pobegnu od svakodnevnih bračnih scena.