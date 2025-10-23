Slušaj vest

Naime, Aleksandra je objavila niz romantičnih fotografija iz Venecije, a na jednoj od njih Nemanja je primetio da iz njene torbe viri punjač za telefon!

"Jel to moj punjač u torbi? Vrati..." - napisao je fudbaler Sasuola u komentaru, pokazujući da ni slavni sportisti nisu imuni na najčešći uzrok rasprava u svakoj kući - ko je uzeo čiji punjač.

Aleksandra mu nije ostala dužna, pa je uz smešak odgovorila:

"Ti si ga tu i stavio i nema nazad".

Na ostalim fotografijama, bračni par Matić uživa u vožnji gondolom, okruženi kanalima i romantikom "grada ljubavi". Par deluje opušteno i zaljubljeno kao tinejdžeri, uprkos godinama braka, troje dece i brojnim obavezama.

I dok su se neki pitali da li je Nemanja dobio svoj punjač nazad, jedno je siguro - čak ni fudbalske zvezde ne mogu da pobegnu od svakodnevnih bračnih scena.