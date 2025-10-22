Slušaj vest

Omladinci Crvene zvezde odigrali su u Ostravi nerešeno 0:0 protiv Banjika, u prvoj utakmici dvomeča drugog kola fudbalske Lige šampiona za mlade.

"Dobra utakmica za našu decu. Drago mi je da igraju što više evropskih utakmica u ovom tempu. Bila je fizički naporna i kvalitetna utakmica. Mogli smo da pobedimo, ali i da primimo gol. Imamo povoljan rezultat iz prve utakmice, sada idemo kući gde nas čeka revanš u kojem očekujem pobedu. Verujem u sve naše igrače, a mnogo me raduje što nisu zadovoljni time što danas nisu pobedili", rekao je Milijaš za klupski sajt.

Nenad Milijaš se osvrnuo na razliku između igranja grupne faze i eliminacionog formata takmičenja.

"Drugačije je takmičenje jer se ispada posle dve utakmice, nije grupna faza. U grupi imate najveća klupska imena i znam koliko bi igračima značilo da igraju protiv takvih protivnika. U eliminacionom delu klubovi možda nisu toliko poznati, ali način na koji igraju i funkcionišu, kao i činjenica da imaju dosta starijih igrača iz prvog tima, čine ove mečeve veoma zahtevnim", ocenio je Milijaš.

"Bila je to teška i naporna utakmica. Sigurno je lepše igrati u grupi jer imate više prilika, ali se nadam da ćemo uspeti da prođemo dalje", dodao je on.

Odbrambeni fudbaler Zvezde Vuk Roganović rekao je da veruje da će crveno-beli proći u narednu fazu.

"Borili smo se do poslednjeg momenta, svi do jednog, 90 minuta svaki momak koji je ušao sa klupe, to je najbitnije. Mogli smo i mi da pobedimo, da smo iskoristili neke šanse koje smo imali, mogli su i oni, ali u Beograd idemo sa rezultatom sa kojim smo u igri. Siguran sam da ćemo tamo da preokrenemo sve", naveo je.

"Kapitenska traka je dodatni motiv, ali fudbal je živa igra, glava uvek mora da bude hladna. Što se tiče rezultata, verujem da u Beogradu možemo da pobedimo i prođemo dalje", dodao je Roganović.

(Beta)