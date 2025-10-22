Fudbal
VLADAN MILOJEVIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI PRED GOSTOVANJE BRAGI: Pratite najavu meča Crvene zvezde u "kamenolomu"
Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova očekuje gostovanje Bragi u utakmici 3. kola Lige Evrope.
Crvena zvezda - IMT Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Dan ranije, od 19.30 časova javnosti se obraća trener crveno-belih Vladan Milojević.
Konferencija se održava na stadionu "Munisipal" koji je uklesan u granit nekadašnjeg kamenoloma, pa otuda i nosi neformalni naziv "Kamenolom".
Pored Milojevića, pred novinare je izašao i Brazilac Rodrigao, koji je igrao u Portugaliji za ekipu Žil Visente.
