Sandro Tonali je produžio ugovor do 2029. godine, uz opciju nastavka saradnje na još godinu dana, preneo je Skaj.

Italijanski fudbaler postigao je dogovor u tajnosti, tokom suspenzije koju je imao zbog nelegalnog klađenja kako bi finansijski zaštitio Njukasl, pošto nije mogao da igra 10 meseci.

Tonali sada ima još tri i po godine ugovora i moguću dodatnu godinu na Sent Džejms Parku.

On je iz Milana došao u Njukasl u julu 2023. godine i tada je potpisao ugovor do leta 2028.

Tonali je odigrao 45 utakmica u svim takmičenjima prošle sezone, nakon što se vratio na teren posle suspenzije, postigao je šest golova i imao je tri asistencije.

Ove sezone bio je starter u svih osam utakmica u Premijer ligi.

(Beta)