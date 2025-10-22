Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić



Fudbaleri Crvene zvezde odradili su trening na stadionu "Munisipal", pred sutrašnju utakmicu protiv Brage od 18.45 časova, u trećem kolu Lige Evrope.



Trener Vladan Milojević na teren stadiona ”U kamenolomu" izveo je sva 23 fudbalera koje je poveo u Portugal.



Teren stadiona FK Braga, posebno nakvašen posle kiše koja je u prethodna tri dana padala zaista deluje impresivno, travnati tepih je savršen i biće milina igrati na njemu.

Fudbaleri Crvene zvezde uživali su tokom treninga, lepo su se rastrčali, posebno radeći sa loptom. Bio je to lagani trening, gde su igrači istrčavali kratke deonice, a golmani Mateus, Guteša i Draškić radili sa loptom.

Crvena zvezda trenirala u Bragi Izvor: Kurir televizija



Prvi deo igrači su radili u parovima Marko Arnautović i Nemanja Radonjić, Miloš Veljković i Adem Avdić... Radili su u tišini, posvećeni vežbama koje su diktirali pomoćnici trenera Milojevića.



Posle toga usledila je popularna "ševa" za podizanje dobre atmosfere, a onda i rad u tri podeljene grupe.

Utakmicu između Brage i Crvene zvezde sudiće Espen Eskas iz Norveške. Pomagaće mu Jan ErikEngan i Isak Elijas Baševkin, takođe iz Norveške, dok će u VAR sobi biti Australijanac Džared Džilet i Norvežanin Kristofer Hagenes.

Crvena Zvezda i Braga sastali su se pet puta u takmičenjima UEFA. Po jednu pobedu imaju srpski i portugalski klub, dok su tri meča završena nerešenim rezultatom. Prvi dvomeč bio je 2005. godine, kada je u Beogradu bilo 0:0, a u Bragi 1:1 i Zvezda je prošla dalje zahvaljujući golu u gostima. Jednu utakmicu dva kluba su odigrala 2007. i Portugalci su slavili rezultatom 2:0. Poslednji put, igrali su 2021. godine, Zvezda je slavila na Marakani rezultatom 2:1, dok je na Munisipalu bilo 1:1.