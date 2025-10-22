Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida pobedili su na svom terenu Juventus 1:0, u utakmici trećeg kola Lige šampiona.

Jedini gol postigao je Džud Belingem u 58. minutu, na asistenciju Vinisijusa Žuniora.

Srpski fudbaler Dušan Vlahović je imao stoprocentnu priliku da zatrese mrežu "kraljevskog kluba", ali je nije iskoristio.

Pogledajte njegov promašaj:

Real ima svih devet bodova posle tri kola, a Juventus je i dalje bez pobede i ima dva boda.

U sledećem kolu Real će 4. novembra igrati na Enfildu protiv Liverpula, a Juventus će dočekati Sporting iz Lisabona.

