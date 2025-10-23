Slušaj vest

Nesvakidašnji incident obeležio je popularnu emisiju posvećenu Ligi šampiona na čuvenom CBS Sportu.

Popularna TV voditeljka Kejt Skot našla se u centru pažnje, pošto joj je tokom emisije o Ligi šampiona na CBS Sportu pukla haljina!

Kejt, koja vodi program sa legendarnim fudbalerima Anrijem, Karagerom i Ričardsom, ugostila je sinoć u studiju bivšeg američkog reprezentativca Klinta Dempsija.

Na samom kraju emisije Dempsi se pozdravio sa kolegama, a onda je krenuo da se rukuje sa Kejt. U momentu kada je voditeljka ispružila ruku preko stola, njena uska haljina je pukla sa strane, pa je brzo drugom rukom preklila pocepani deo.

"Upravo mi je pukao gornji deo" uzvikunula je uz osmeh Kejt.

Brzom reakcijom i neverovatnom profesionalnošću oduševila ja gledaoce. Dok su njene kolege vrištale od smeha, harizmatična Kejt nastavila je da vodi program kao da se ništa nije dogodilo.

