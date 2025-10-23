Slušaj vest

Prvi čovek FK Partizan, Rasim Ljajić, dao je opširan intervju za Mozzart sport u kom se osvrnuo na trenutnu situaciju u Humskoj.

- Sad mi je Partizan prioritet. Iznad politike i svih drugih obaveza koje nisu male. Ovo mi je ogroman izazov. Ne samo strast i ljubav, nego i izazov da pružim koliko god mogu da bi Partizanu bilo bolje i da bih ga, sa saradnicima, učinio zdravijim klubom u poređenju sa onim kakvim smo ga zatekli. Nisam naučio da ošljarim. Davao sam celog sebe u svemu što sam u životu radio i zašto bi Partizan u tom pogledu bio drugačiji? Ovo ovde je najmanje posao, pre svega su strast i ljubav. Kad vidite da svi drugi ljudi, s kojima sam zajedno došao u klub, daju sve od sebe da Partizan stane na noge, ne možete drugačije ni vi da radite. Nije više vreme ni za kakav prosek ili osrednjost. To više nigde ne prolaze. Nekad je moglo da se živi dobro i da se fino zarađujete u proseku, više to ne prolazi - počeo je priču za Mozzart sport Rasim Ljajić, pa objasnio da govori o vremenu pre, ali i posle socijalizma:

- I pre i posle toga. Posle 90-ih godina moglo je da se živi u osrednjosti. Drugačije je vreme bilo, a kao što se fudbal drastično promenio, život i njegove vrednosti su drugačije, na njih ne možete da utičete, samo da im se prilagođavate. Ko se prilagodi, opstaje. Ili, ima šansu da opstane. U suprotnom, propada.

Foto: Starsport

O problemima u Partizanu u poslednje vreme pričalo se veoma puno.

- Čini mi se, previše. A ne možete nikako da ih izbegnete. Bilo šta da pričate, zatrpavaju vas nasleđeni problemi iz prošlosti. Svakog dana nešto nas sačeka. Evo, u sredu jutro su nam poslali pismo iz Rusije, adresirano na ženski fudbalski klub, Sloga Partizan. Podsećam, bio je FK Sloga, ljudi su tražili da se spoje s Partizanom i mi smo se, iako imamo prečih problema, saglasili da uđemo u „brak“ i omogućimo im da treniraju na terenima „Zemunela“. U međuvremenu su dovedene neke igračice iz Rusije, zbog čega nam sad čovek šalje pismo kako te devojke nisu plaćene. Niti znamo da imaju igračice iz Rusije, niti šta traže. Tako je svako jutro, čim uđemo u kancelarije neko se žali ili traži. E, to je najteži deo ovog posla. Sve drugo čovek može da rešava, trpi i podnese, ali ubija u pojam osećaj da čim sednete u stolicu neko nešto zahteva - dodao je Ljajić, a zatim odgovorio na pitanje da li ljudi namerno tempiraju potraživanja u određeno vreme, kao na primer oko UEFA monitoringa:

- Ima i toga... Ljudi koriste situaciju, znaju da je došla nova uprava, a posebno kad čuju da je država dala nešto novca. Misle da su pare ostale kod nas, pa navale u potrazi za naplatom potraživanja. U situacijama nalik prošlonedeljnoj, kad nam je uplaćen novac da bismo prošli kontrolu UEFA, bili smo samo protočni bojler. Ovde se pare zadržavaju 15 minuta, odmah ih prebacujemo onima kojima dugujemo da bismo prošli monitori. Sve je transparentno. Ta sredstva odlaze klubovima, igračima, što bivšim, što sadašnjim, trenerima, nekadašnjim zaposlenima... Tako regulišemo obaveze. Sa 2.500.000 evra koliko smo sad dobili mogli smo potpuno da rekonstruišemo sve što smo zamislili u „Zemunelu“.

Imao je jasnu poruku za one koji će možda doći posle njega.

- Najvećim životnim neuspehom bih smatrao ako bismo naslednicima ostavili lošije stanje nego što smo zatekli. To sigurno neće biti tako. Uveren sam da će biti neuporedivo bolje - istakao je Ljajić, a zatim odgovorio na pitanje - koliko bolje?

- Teško mi je da predvidim. Pokazali smo tokom ovih godinu dana da ćemo se domaćinski ponašati, da ćemo voditi računa o svakom dinaru, bilo da ulazi, bilo da izlazi iz kluba. Stvari će se maksimalno racionalizovati, jer se ponašamo kao da je ovo naša kuća u kojoj morate deci da dajete ono što im je potrebno, familiju držite na okupu, svim ukućanima omogućite solidne uslove za život. Tako se ponašamo, tako delamo. Zato je isključena opcija da možda bude gore. Prvi put kad budemo osetili da ljudi traže da idemo... Zar mislite da bismo sedeli tu, ulazili u konflikte, svađali se, raspravljali? Ne. Ušli smo sa najčistijim mogućim namerama, mirne savesti, da pomognemo, jer smo videli da je klub skoro dotakao dno. Nemam nikakvu dilemu da će stanje biti bolje. Da li će to biti ono što mi želimo, top varijanta, zavisi od mnogih okolnosti. Naš cilj je Partizan sa trofejima. Ne samo stabilizacija kluba, već i njegova modernizacija u svakom smislu reči, od Radne zajednice do igrača i stručnog štaba i celokupno funkcionisanje sportskog kolektiva.

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

Govorio je i o modelima koje Partizan pokušava da implementira u Humsku.

- Od svakog pomalo. Imate Ajaksovu omladinsku školu, organizaciju kao Lajpcigovu, a način funkcionisanja po ugledu na Salcburg. Dakle, sve primere dobre prakse valja primeniti. Ne postoji mogućnost da možete mehanički nešto da preslikate, zbog niza razloga, ali sve najbolje primere možete da pokušate da primenite. Mi sad imamo da su navijači su strpljivi, svesni stanja u kojem smo zatekli Partizan. Imamo i osnovu da se nadamo da to što želimo možemo da napravimo zahvaljujući potencijalu igračkog kadra koji su mnogi osporavali. Vrednost naših mladih igrača je za samo nekoliko meseci sa 17.000.000 evra skočila na blizu 40.000.000 evra i može samo da raste. Imamo dva važna faktora. Jedan je ambijent oko kluba, drugi predstavlja potencijal igračkog kadra. Sad nam je potreban kvalitetan rezultat da iskoračimo i napravimo prodor koji će nas voditi ka potpuno drugačijem Partizanu. Sve to ne može bez Omladinske škole i stvaranja uslova za razvoj mladih naraštaja. Stalno se govori o potencijalu, a nema ništa gore po potencijal, nego upravo to što se stalno govori o njemu. Šta vam vredi ako se ne ostvaruje?

Zatim je u dahu nastavio:

- Hoćemo da Partizan bude regionalni hab za talente iz čitavog regiona. Da bi se to ostvarilo, potrebni su nam uslovi. Možda ne možemo da plaćamo kao što mogu Salcburg i Lajpcig, međutim, kad vodite računa o detetu kao o vlastitom, pare neće biti presudne. Imali smo situaciju da Crvena zvezda može da plati talentovanu decu više od nas, koliko god roditelj traži i dete ode tamo. Mi nećemo da se trkamo sa bilo kim, trošimo novac kao pijani milioneri, jer to ne vodi nikud. Plan je da kroz Akademiju izgradimo kompletnu ličnost. Ne samo fudbalera, nego ljude, jer mnogi dečaci neće postati igrači, a ne želimo da stvaramo socijalne slučajeve od onih koji prekinu karijeru. To je strategija.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

I pored toga što je spreman da u Partizan implementira neki od modela drugih klubova, Ljajić tvrdi da ne postoji klub iz regiona koji bi bio dobar primer.

- Nema! Dinamo je to bio više po rezultatima nego po unutrašnjoj organizaciji. Pre bih rekao da je u pitanju uspešna improvizacija Zdravka Mamića nego što je klub funkcionisao kao ozbiljan na svim nivoima. Kad napravite rezultat, iz daleka posmatrano vidite samo površinu, zahvaljujući uspesima i finansijskoj moći, izgledao je nadmoćno u odnosu na konkurtente. Po svemu ostalom to, ipak, nije. Mi imamo potencijal da postanemo regionalni lider, zahvaljujući dobroj infrastrukturi „Zemunela“ i solidnoj bazi, koju valja usavršavati. Pre svega na planu unutrašnje sportske organizacije, sa novim ljudima koji će nove standarde primenjivati, imali bismo veliku šansu da to napravimo. I da budemo bukvalno model za ceo region.

Odgovorio je i na pitanje kako bi mogao nekog igrača da ubedi da izabere baš Partizan u odnosu na Crvenu zvezdu ili Dinamo.

- Sve je lakše. I dalje nije jednostavno, ali je bolje nego kad smo došli, iz razloga što smo se odlučili da gradimo, ne da kupujemo tim, što je daleko zahtevniji proces u kome rezultati dolaze kasnije. Nismo hteli da uđemo u trku u naoružanju kao Sovjetski Savez i Sjedinjene Američke Države. Šta se na kraju tog sukoba desilo? Raspao se Sovjetski Savez, zato što nije mogao trku da izdrži. Mi ne želimo da uđemo u neku u besmisleno nadmetanje koje bi nas nateralo da trošimo pare, koje ionako nemamo ili da se prekomerno zadužujemo.

Otkrio je i koji je cilj Partizana za nastavak sezone.

- Uvek su to trofeji. Neće ih uvek biti. Naravno da uvažavamo i trenutnu situaciju igračkih kvaliteta i novac koji je uložen u Zvezdu. Znam samo da smo konkurentni i da ćemo biti.

Predrag Mijatović je istakao kako će na kraju sezone biti radostan, ali nije spomenuo trofeje...

- Niko i ne može da obećava tako nešto. Ako može da obećava...

Foto: Starsport

Zatim se osvrnuo i na obećanja Zvezdana Terzića koji je pre nekoliko godina rekao da će Zvezda biti prva i naredne sezone i one tamo.

- Dobro, svako može da obećava, ali ako ćemo da budemo realni i objektivni, obećanja u sportu ne postoje. Čak i da smo najjači, nikad ne bih rekao „garantujemo titulu“. To ne biva. Nikad tako nešto ne bih izgovorio. Da ćemo se boriti – sigurno. Ove i svake naredne sezone. To mora da nam bude cilj, inače Partizan više neće biti Partizan. Onog trenutka kada Partizan bude srećan što je drugi, to više nije taj klub. Pretvorio bi se u korporaciju o kojoj smo pričali ili u osrednji klub u Srbiji, koji funkcioniše solidno, prodaje igrače, ima neki brend, ali to vodi u osrednjost.

Da li će se Partizan boriti za trofej do kraja sezone?

- Cilj je i kup. Naš cilj jeste da se do kraja borimo za titulu i u prvenstvu.

Osvrnuo se Ljajić još jednom na finansijske probleme Partizana.

- Stvarno smo više ljudima dosadili pričom o nasleđenim i smanjenim dugovima. A evo jedan podatak: na današnji dan plate u bruto iznosu za zaposlene, igrače, članove stručnog štaba na mesečnom nivou su 780.000 evra. Kada smo dolazili to je bilo 1.265.000 evra. Napravilo smo skoro pola miliona evra uštede samo na toj stavci. Pritom, isplaćujemo zarade u bruto iznosu, tako da u kasu države prosledimo 2.400.000 na ime poreza i doprinosa.

Otkrio je i koliko su crno-beli dobili od države.

- Dobili smo od države 8.500.000 evra otkako smo došli. Dodajte na to i oko 2.000.000 evra samo nekoliko dana pre našeg ulaska u klub u jesen 2024, kako bi prethodno rukovodstvo omogućilo Partizanu da nesmetano prođe monitoring, što je 10.500.000 evra od države za samo godinu dana. Ne računamo sponzore koji su, na neki način, stigli preko države. Sve je egzaktno i to ne krijemo, niti predstavljamo kako nije. Naravno, ne mislimo da bi trebalo Partizan da živi od bilo čije pomoći, pa ni državne. Plan je da bude samoodrživ. To još nije, a da bi postao, moramo da se domaćinski ponašamo. Džaba nam i prodaja vrhunskog proizvoda ako nema domaćinskog poslovanja. Zato moramo da štedimo svuda gde možemo. To i radimo. Eto, pola miliona evra dajemo manje mesečno samo na ime zarada.

Zatim je u jednom dahu nastavio.

- Posledice će biti vidljive, jer će nam godišnji budžet biti manji od 15.000.000 evra, a nasledili smo budžet oko 22.000.000 evra. To je minorno imajući u vidu veličinu kluba. Ne kažem da jednog dana neće biti veći, ali tek kad se steknu mogućnosti. Sad nije izvodljivo. Ne sme da se desi sa vozim mercedes, a nemam deci da kupim patike.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ponovo se osvrnuo na finansije.

- Dva su načina da dođete do finansijskih sredstava. Jedan je da prodate igrače. Objektivno, sedam-osam igrača ima veliku vrednost i mi smo to mogli da uradimo, kako ne bismo dalje zavisili ni od koga i onda ne bi bilo potrebe da bilo kome pišem pismo. Ako mislite da sam to uradimo sa apetitom, ne poznajte me dovoljno ili me poznajete pogrešno. Nikad nikom nije prijatno da pruža ruku ka drugom i nešto traži. Čak ni siromahu na semaforu, ni njemu nije jednostavno. Da smo u prethodnom prelaznom roku prodali dvojicu ili trojicu igrača, a imali smo ponude, inkasirali bismo između 10.000.000 i 15.000.000 evra, sigurno ne bismo imali ovu vrstu problema. Partizan ne bi stao na noge, ali bi monitoring prošao bez ikakvih problema. Drugi put je bio da tražimo novac od države, jer je ranije pomagala i druge klubove i smatrali smo da Partizan kao veliki nacionalni brend zaslužuje pomoć u ovoj situaciji.

Ključ za crno-bele bio je uspešan UEFA monitoring.

- Da nismo prošli monitoring niko nas živ ne bi oprao. Niko! Svi bi zaboravili dugove, bivšu ili bilo koju upravu, a nas bi okarakterisali nesposobnim. Govorili bi: „Niste bili u stanju da prođete monitoring, oni pre vas su bar to uspevali.

Prethodna uprava je malo pre promena dobila finansijsku injekciju.

- Rekoh vam, nekoliko dana pre promena, dobili su od države 2.500.000 evra miliona i bez toga ne bi Partizan mogao da stekne pravo da se bori za Evropu. Dugoročno to ne bi trebalo da bude politika Partizana, da od bilo koga traži bilo šta, ali u trenutnoj poziciji smo bili prinuđeni na to. Bez Evrope, šta smo onda mi? Lako je sedeti i pričati 'ja bih ovo, ja bih ono' ili 'ja nikad to ne bih uradio'. Nemaština je teška bolest. Ko je nije doživeo, ne zna o čemu govorim.

Da je Partizan prodavao najbolje igrače, verovatno bi krenule i kuloarske priče, smatra Ljajić.

- Rekli bi ljudi: 'Ovi su došli da rasprodaju sve što vredi. Prodali bi i srebrninu. A tek su stigli'. Ne birate ovde između dobrog i lošeg rešenja, nego gledate kako da uz najmanje posledice da klub preživi. Tražili smo novac tamo gde smo računali da možemo da ga dobijemo. Od nekog ko bi mogao da nam pomogne. Osim toga, smatram da Partizan zaslužuje pomoć, kao brend Srbije, uz podsećanje da su i drugi klubovi dobijali pomoć.

Ističe Ljajić i da nije razmišljao o ostavci posle eliminacije iz Evrope.

- Ne. Znate iz kog razloga... Od šest utakmica dobili smo četiri. Stvorena je fantastična atmosfera, niko nije bio nezadovoljan, uprkos ispadanju. Poraz nikad nije častan, jer je uvek poraz. Zato nam nije bilo prijatno, ali dobar ambijent u klubu i oko njega je zadržan i posle gostovanja u Škotskoj. Evropa je pokazala da ova ekipa ima potencijal i da mladi igrači imaju daleko veću vrednost nego što su mnogi stručnjaci procenjivali. Bili su to teški, ali trenuci u kojima smo spazili svetlo na kraju tunela. Zbog ambijenta, navijača koji su punili stadione, darovite dece smo smatrali da je naš zadatak da im omogućimo da se maksimalno razviju i jednog dana, naravno, pretvore u kapital za dobrobit Partizana.

Rasim Ljajić Foto: @starsport

Govorio je Rasim Ljajić potom i o predstojećim planovima, potencijalnim promenama u igračkom kadru, o radovima na "Zemunelu" i mnogim drugim zanimljivim temama, a kompletan intervju čeka vas na portalu Mozzart sport.

Za kraj, Ljajić je imao i moćnu poruku za sve navijače Partizana:

- Dao bih 100 premijerskih funkcija za jednu titulu. Verujte mi! Boga mi! Ponavljam, 100 funkcija premijera za jednu titulu bih dao - zaključio je on.

Kurir sport / Mozzart sport

