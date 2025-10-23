Atalanta i Slavija iz Praga odigrali su nerešeno (0:0), a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča
LIGA ŠAMPIONA
OVAKO JE TIM IZ PRAGA ODOLEO U ITALIJI: Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Atalanta - Slavija (VIDEO)
Slušaj vest
U sredu 22. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.
Na devet mečeva palo je 28 golova, te je neutralna publika zaista uživala. Ruku na srce, manje nego u utorak kada je viđeno čak 43 gola.
Liga šampiona, sreda 21. oktobar Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Veliko iznenađenje priredili su igrači Slavije iz Praga koji su u gostima odigrali nerešeno (0:0) sa Atalantom. Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši