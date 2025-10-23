Bajern je savladao Klub Briž sa 4:0, a ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa ovog meča
DEKIJEV SIN VIDEO STRAŠAN BAJERN! Gigant iz Minhena uništio Klub Briž, ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa utakmice (VIDEO)
U sredu 22. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.
Na devet mečeva palo je 28 golova, te je neutralna publika zaista uživala. Ruku na srce, manje nego u utorak kada je viđeno čak 43 gola.
Liga šampiona, sreda 21. oktobar Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia
Bajern iz Minhena rutinski je savladao Klub Briž za koji je 90 minuta odigrao Aleksandar Stanković (4:0), a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
