Čelsi je pobedio Ajaks sa 5:1, a ovo su najzanimljiviji detalji sa meča
LIGA ŠAMPIONA
POBEDA SA POLA GASA: Pogledajte kako je Čelsi demolirao Ajaks (VIDEO)
U sredu 22. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.
Na devet mečeva palo je 28 golova, te je neutralna publika zaista uživala. Ruku na srce, manje nego u utorak kada je viđeno čak 43 gola.
Liga šampiona, sreda 21. oktobar Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia
Čelsi je opravdao ulogu favorita protiv Ajaksa i demolirao je klub iz Amsterdama sa 5:1, a najzanimljivije detalje sa ovog meča možete pogledati u sledećem video snimku:
