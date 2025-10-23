Slušaj vest

U sredu 22. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.

Na devet mečeva palo je 28 golova, te je neutralna publika zaista uživala. Ruku na srce, manje nego u utorak kada je viđeno čak 43 gola.

Liga šampiona, sreda 21. oktobar Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Real Madrid savladao je Juventus sa 1:0, meč je obeležio promašaj Dušana Vlahovića pri rezultatu 0:0, a ovo su i svi najzanimljiviji detalji sa utakmice:

Ne propustiteFudbalSUROVI DUŠAN VLAHOVIĆ OSUO ŽESTOKU PALJBU! Nikoga nije štedeo, njegove reči odzvanjaju: "Ne želim da kažem nešto što bi moglo pogrešno da se protumači, ali..."
Dušan Vlahović na meču Real - Juventus
FudbalVLAHOVIĆ PROPUSTIO ŠANSU DA "KRALJA" BACI NA KOLENA: Pogledajte priliku posle koje su se navijači Juventusa hvatali za glavu
Dušan Vlahović
FudbalPRAZNE PUŠKE U KNEŽEVINI: Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Monako - Totenhem (VIDEO)
Monako Totenhem Liga šampiona
FudbalDOMINACIJA LIVERPULA! Pogledajte kako je slavni engleski klub srušio Ajntraht u Frankfurtu (VIDEO)
Liverpul Liga šampiona

 BONUS VIDEO:

Vlahović emotivan posle poraza od Albanije Izvor: Kurir