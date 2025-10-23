Real iz Madrida pobedio je Juventus sa 1:0, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča
LIGA ŠAMPIONA
VLAHOVIĆEV PROMAŠAJ OBELEŽIO MEČ! Real je srušio Juventus, a ovo su najzanimljiviji detalji sa utakmice (VIDEO)
U sredu 22. oktobra, mogli smo da vidimo pravi spektakl u Ligi šampiona.
Na devet mečeva palo je 28 golova, te je neutralna publika zaista uživala. Ruku na srce, manje nego u utorak kada je viđeno čak 43 gola.
Liga šampiona, sreda 21. oktobar Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia
Real Madrid savladao je Juventus sa 1:0, meč je obeležio promašaj Dušana Vlahovića pri rezultatu 0:0, a ovo su i svi najzanimljiviji detalji sa utakmice:
