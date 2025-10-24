Slušaj vest

Fudbaler Bajerna Džamal Musijala odradio je prvi individualni trening posle višemesečne pauze zbog operacije noge.

Musijala se teško povredio 5. jula u finišu prvog poluvremena četvrtfinala Svetskog klupskog prvenstva protiv Pari Sen Žermena. On je u kontaktu sa golmanom PSŽ-a Đanluiđijem Donarumom doživeo prelom fibule i iščašenje skočnog zgloba, a dva dana kasnije je podvrgnut operaciji noge.

U saopštenju šampiona Nemačke se navodi da je Musijala odradio individualni trening, ali nije objavljeno kada će fudbaler Bajerna moći da se vrati na teren.

Nemački mediji navode da bi Musijala za oko mesec dana mogao da bude u konkurenciji za tim.

Musijala (22) je za Bajern odigrao 207 mečeva i postigao je 64 gola.

