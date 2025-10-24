Partizan će dočekati Mladost iz Lučana u petak od 17.30, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
SUPER LIGA SRBIJE
CRNO-BELI IGRAJU U NEOBIČNOM TERMINU: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice Partizan - Mladost
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana u petak od 17.30 u Humskoj dočekuju ekipu Mladosti iz Lučana, a tribine će biti prazne zbog kazne koju su dobili.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na televiziji Arena sport Premium 1.
Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Partizan - Mladost?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši