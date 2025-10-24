Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u petak od 17.30 u Humskoj dočekuju ekipu Mladosti iz Lučana, a tribine će biti prazne zbog kazne koju su dobili.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na televiziji Arena sport Premium 1.

TSC, FK Partizan
Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Partizan - Mladost?

Ne propustiteFudbal"NEMAŠTINA JE TEŠKA BOLEST! KO JE NIJE DOŽIVEO, NE ZNA O ČEMU GOVORIM..." Rasim Ljajić otvorio dušu kao nikad pre, pa poslao moćnu poruku navijačima Partizana!
FudbalNENAD LALATOVIĆ NAJAVIO DOLAZAK U HUMSKU: Šokantne reči, kako će "grobari" ovo dočekati!
vojvodina-radnicki kg-134290.JPG
FudbalPOZNATI TERMINI KUPA SRBIJE: Zvezda igra tri nedelje posle Partizana
WhatsApp Image 2025-05-21 at 8.58.22 PM.jpeg
Fudbal"VOLEO BIH DA PARTIZAN POSTANE SIMBOL ZDRAVOG FUDBALA" Gudelj otvoreno: Vratite se osnovnim vrednostima, a ne...
whatsapp-image-20230923-at-11.35.05-am.jpg

 BONUS VIDEO:

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport