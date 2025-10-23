Bivši fudbaler Partizana Saša Zdjelar trenira u Zemunelu.
LJUBIMAC GROBARA PONOVO TRENIRA SA PARTIZANOM: Da li to znači i povratak u crno-bele redove?
Saša Zdjelar je slobodan igrač otkako se rastao sa Zenitom i nije uspeo posle toga da pronađe novi angažman.
Vezista je za to vreme održavao formu u sportskom centru Zemunelo, a ubuduće će trenirati sa prvim timom Partizana.
Pominjalo se da je u jednom trenutku postojao kontakt da se Zdjelar vrati u Partizan, ali je ta priča relativno brzo utihnula, jer su na toj poziciji Dragojević i Karabeljov.
Očekuje se da bude od velike pomoći u radu sa mladim igračima.
Saša Zdjelar u poseti Futsal klubu Partizan Foto: Fustal klub Partizan
(Kurir sport/Telegraf)
