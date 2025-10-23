Slušaj vest

Saša Zdjelar je slobodan igrač otkako se rastao sa Zenitom i nije uspeo posle toga da pronađe novi angažman.

Vezista je za to vreme održavao formu u sportskom centru Zemunelo, a ubuduće će trenirati sa prvim timom Partizana.

Pominjalo se da je u jednom trenutku postojao kontakt da se Zdjelar vrati u Partizan, ali je ta priča relativno brzo utihnula, jer su na toj poziciji Dragojević i Karabeljov.

Očekuje se da bude od velike pomoći u radu sa mladim igračima.

1/4 Vidi galeriju Saša Zdjelar u poseti Futsal klubu Partizan Foto: Fustal klub Partizan

(Kurir sport/Telegraf)