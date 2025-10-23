Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su na gostujućem terenu od Brage 0:2, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige Evropa.

Pred vama su igrači crveno-belih na skeneru Kurira.

Mateus 5

Nije trebalo da istrčava toliko daleko, kada je Zvezda primila prvu gol. Kod drugog gola nije mogao da učini ama baš ništa. Odbranio je što je bilo do njega, svega dva puta, mada ruku na srce ni igrači Brage nisu previše puta šutirali u okvir gola. U par navrata čak je i egzibicijom rešavao neke lopte, iako nije bilo ni vreme, ni mesto za tako nešto.

Seol Jung Vu 5

Odigrao je korektno, mada nije bio opasan po gol Brage. Koncentrisan na defanzivu, delovalo je da igra u grču, zbog greške iz Porta koja je Zvezdu koštala pobede. Bilo mu je teško, jer je u nekoliko situacija morao da prati i Radonjićevog igrača, pa se često puta istakao na vetrometini. Nije grešio u pas igri, ali nije bio ni konkretan, uglavnom su to bile lopte unazad ili do noge najbližem saigraču.

Franklin Tebu Učena 5

I on je kiksnuo kod prvog gola Brage, kada se okliznuo u odsudnom trenutku. Ponovila mu se utakmica iz Porta, pravio je mnogo tehničkih grešaka, posebno u pas igri i postavljanju, pa je suviše lako ispadao. Ko da se bio posvađao sa loptom, toliko je trapavo i smotano delovao u većim trenucima utakmice. Mogao je da "ukanali" Crvenu zvezdu pred kraj utakmice, ali njegovu užasnu grešku nisu iskoristili igrači Brage, koji su imali zicer. Sa kim da god da igra u paru, uvek bude onaj slabiji parnjak, što se za ovaj nivo evropskih takmičenja ne prašta.

Rodrigao 5

Nije briljirao na terenu, iako se očekivalo da bude na visini zadatka jer je posle dužeg vremena dobio šansu da bude starter. Ali, njegove odluke bile su uvek na ivici da protivnik preseče pas i uđe u šansu. Nažalost, tako nešto se desilo u 70. minutu, kada je pogrešio, a Braga stigla do drugog gola. Uvek je kasnio, iako je znao da se iz teških situacija izvadi dobrim pozicioniranjem. Govor njegovog tela ne pokazuje bilo kakvu agresivnost, niti želju da se podigne iz negativnog moda u kojem se nalazi od dolaska na Marakanu.

Nair Tiknizjan 5

Prilično nesiguran na početku utakmice, pa su igrači Brage pritiskali baš deo terena koji je on pokrivao. Igrao je u grču, pod stalnim pritiskom protivnika i nije mogao da se oslobodi. Malo se probudio u drugom poluvremenu, čak je imao i odličan šut u okvir gola Brage u 64. minutu. Po prikazanom na terenu bio je ubedljivo najslabija karika u Zvezdinoj lošoj i sramotnoj igri.

Tomas Handel 5,5

Prija mu kada igra sa Krunićem u paru, dobro se nadopunjuje sa njim, iako mu je ovo bio prvi meč. Salazar i Gorbi pravili su mu velike probleme, posebno kada bi Zvezdin vezni red bio razvučen. Nije bio loš, ali nije bio ni dobar. Jednostavno, Braga je na sredini dobila bitku, iako Zvezdini vezni igrači nisu bili inferiorni u odnosu na direktne rivale. Nije grešio, ali isto tako nije ni pravio višak iz kojeg bi Zvezda mogla da dođe do šanse, a onda i gola.

Rade Krunić 6

Sjajno je proigrao Radonjića u 2. minutu, ali se ovaj spetljao. Delovao je pristojno na terenu, s obzirom na tešku povredu iz koje je izašao i dvomesečnu pauzu. Nekoliko puta je presekao akcije Brage i trudio se da bude od koristi ofanzivnom delu Crvene zvezde. Ali, videlo se da kako utakmica odmiče gubi svežinu i energiju. Bez obzira na sve bio je ubedljivo najbolji fudbaler Crvene zvezde u utakmici za zaborav, jedini koji je trebalo da dobije prelaznu ocenu. Imao je najviši procenat tačnih dodavanja, gotovo da nije grešio, ali kao što jedna lasta ne čini proleće, tako ni jedan igrač u odnosu na ostalih 10 ne može da pokrije sve nedostatke i mane tima.

Nemanja Radonjić 5

Kakvu je samo šansu imao u 2. minutu, ali je iz pozicije "jedan na jedan" iskosa šutirao u golmana Brage. Nonšalantno je izgubio loptu na sredini terena posle čega je usledila akcija Brage za vodeći gol. Makar da je krenuo za igračem kod kojeg je bila "njegova lopta"... Samo je raširio ruke i nemo gledao šta se dešava... To tako jednostavno ne sme, posebno u ovakvoj utakmici. Jedna od njegovih najslabijih utakmica u dresu Crvene zvezde, koju će morati što pre da zaboravi. Zamenjen u 60. minutu jer jednostavno nije bio opasnost po gol protivnika.

Vasilije Kostov 5

Veteran Mutinjo mu je stalno disao za vratom i dobro ga je tukao u međusobnim duelima. Nije se bukvalno video u prvih 45 minuta, jer je bio pod snažnim pritiskom igrača Brage i igrao uglavnom okrenut leđima golu. Isto tako je bilo i u drugom poluvremenu, bukvalno su ga pojeli igrači Brage, a on nije imao bilo kakvu reakciju da izađe iz negativnog moda. Sasvim je razumljiva odluka trenera Milojevića da ga zameni posle sat vremena igre.

Mirko Ivanić 5

Ne ide, pa ne ide. Daleko je kapiten od svoje forme u evropskim utakmicama. Ponovo je olako gubio lopte na sredini terena, pa je Braga baš iz tranzicije bila opasna po gol Crvene zvezde. Bio je bezopasan po gol protivnika. Lako su igrači domaćina rešavali situacije kada je imao loptu, jednostavno su osetili da je u minus modu i kidisali su na njega s jasnim ciljem. Partija za zaborav.

Marko Arnautović 6

Neverovatno šta je promašio, ili bolje rečeno slabo šutirao u prazan gol u 25. minutu. Savladao je golmana Brage, ali je jedan igrač domaćina zaustavio loptu koja je išla u mreži. Šteta. Dobio snažan udarac od Gustava Lagerbilkea u 30. minutu, a Šveđanin za taj mesarski start nije dobio ni žuti karton. Marko bukvalno posle toga nije mogao da stane na nogu i iznet je sa terena. I to je bio kraj za snažnog napadača Crvene zvezde na ovoj utakmici. Stepen povrede još nije poznat.

Bruno Duarte 5

Od 37. minuta umesto Marka Arnautovića. Uplašio se posle prvog starta Lagerbilkea i u svaki sledeći duel ulazio je bojažljivo, gotovo bez žara da nešto učini. Nije imao bilo kakav učinak na terenu, niti je bio od koristi svojoj ekipi.

Milson 5

Od 60. minuta umesto Radonjića. Ništa. Pokazao je jedno veliko ništa. Odbijao se od igrača Brage, jednostavno nikakav učinak nije imao.

Timi Maks Elšnik 5

Od 60. minuta umesto Kostova. Kao da ga nije bilo na terenu, nije se video. Pas mu je bio slab, reakcija na terenu gotovo nikakva. Žali Bože što je uopšte ulazio.

Mahmudu Badžo /

Od 81. minuta umesto Radeta Krunića. Ništa gotovo da nije pokazao, sem nekoliko grubih startova.

Luka Zarić 5,5

Od 81. minuta umesto Mirka Ivanića. Za tih desetak minuta na terenu pokazao je više nego neki igrači koji su proveli sve vreme na utakmici. Imao je želju da napadne, tražio loptu...

Vladan Milojević 5

U gotovo svim evropskim utakmicama od početka sezone, ekipa mu je kretala iz deficita i to posle sopstvenih, jeftinih i katastrofalnih grešaka. Delovalo je da je izveo najboljih 11 i ko zna u kom smeru bi utakmica otišla da je Radonjić iskoristio zicer u 2. minutu. Ili da je Arnautović zatresao mrežu odmah posle gola Brage. Ali, nije. Milojevićeva ekipa je potonula posle izlaska Marka Arnautovića, kao da to više nije bio onaj tim s početka utakmice. Igrači mu nisu imali reakciju, upali su u letargiju i Braga ih je dobila rutinski u jednoj pozorišnoj atmosferi, na polupraznom stadionu. Posle 2:0 Milojeviću se ekipa raspala, mada ni pre toga nije delovala sigurno i da zna šta hoće na terenu. Nijedna izmena koji je izvršio nije donela boljitak, niti je bilo ko od igrača pokazao neku želju da nešto promeni. U poslednjih desetak minuta igrači Crvene zvezde delovali su kao da jedva čekaju da sudija svira kraj, a to je nedopustivo, što zbog grba koji nose, što zbog navijača. Neprihvatljivo.

