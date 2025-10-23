BRAGA - CRVENA ZVEZDA: Milojević napravio jednu izmenu pred meč! "Miljanovo pravilo" na delu
Fudbaleri Crvene zvezde u okviru 3. kola Lige Evrope gostuje portugalskoj Bragi.
"Miljanovo pravilo" na delu
Šalio se trener Crvene zvezde Vladan Milojević dan pre meča i pomenuo "Miljanovo pravilo".
Tačnije, da igrač koji dođe na konferenciju za medije, bude starter na meču koji sledi.
Shodno tom nepisanom pravilu, u timu je od starta Rikardo, a nema Veljkovića.
Postojale su dileme i da li će startovati Krunić ili Elšnik, odnosno Radonjić ili Zarić.
Tabela
Sastavi
BRAGA - CRVENA ZVEZDA
Stadion: Munisipal
Sudija: Espen Eskas (Norveška)
BRAGA: Horniček - Viktor Gomez, Lagerbek, Areh-Mbi, Lelo - Gorbi, Mutinjo, Zalazar - Gabri Martinez, Navaro, Rikardo Horta.Trener: Karlos Visens
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Učena, Rodrigao, Tiknizjan - Handel, Krunić - Radonjić, Kostov, Ivanić - Arnautović. Trener :Vladan Milojević.