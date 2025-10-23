Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Jake policijske snage dočekaće navijače Crvene zvezde na stadionu "Munisipal" u Bragi.

Srpski novinari po dolasku na fudbalsko zdanje "u kamenolomu" zatekli su pripadnike organa reda.

Bilo je tu nekoliko kola policije, jedna "marica" i više od 50 pripadnika javnog reda, kao i nekoliko desetina pripadnika specijalnih snaga. Delije će na stadion "Munisipal" doći iz dva pravca. Jedni iz Brage, sa glavnog gradskog trga "Republika", a drugi i to veća grupa iz obližnjeg Porta.

Specijalci na stadionu "Munisipal"! Izvor: Kurir

Portugalska policija obezbeđuje glavne ulice Brage i Porta, a Delije će pod njihovom pratnjom doći na stadion. Na ulicama Brage je mirno što pokazuje i fotografija sa ulica ovog grada.

Mirno na ulicama Brage Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Očekuje se da fudbaleri Crvene zvezde imaju podršku između 1.000 i 1.500 Delija, a srpski navijači biće smešteni u posebnom delu na stadionu, koji je predviđen za gostujuće tifoze.

Utakmica u Bragi između domaćeg tima i Crvene zvezde počinje u 18.45 časova. Crveno-beli imaju jedan osvojen bod posle dva kola, remi protiv Seltika (1:1) i poraz od Porta (1:2). Braga ima učinak od 100 odsto i šest bodova, trijumf nad Fejenordom (1:0) i slavlje u gostima nad Seltikom (2:0).