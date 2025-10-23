Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju portugalskoj Bragi u sklopu trećeg kola Lige Evrope.

Ipak, u 22. minutu usledio je hladan tuš za ekipu iz Ljutice Bogdana, pošto je domaći tim stigao do vođstva.

Specijalci na stadionu "Munisipal" Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Radonjić je pogrešio na svojoj polovini terena, izgubio je loptu a u nastavku akcije Braga je postigla gol. Orta je sa desne strane lepo proigrao Navara, koji je bez većih poteškoća prosledio loptu u mrežu.

Pogledajte gol Brage:

Specijalci na stadionu "Munisipal"! Izvor: Kurir