Jeftino primljen gol.
Fudbal
RADONJIĆ IZGUBIO LOPTU NA SVOJOJ POLOVINI, DOMAĆINI ISKORISTILI "POKLON" I POSTIGLI GOL! Pogledajte kako je Braga povela protiv Crvene zvezde! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju portugalskoj Bragi u sklopu trećeg kola Lige Evrope.
Ipak, u 22. minutu usledio je hladan tuš za ekipu iz Ljutice Bogdana, pošto je domaći tim stigao do vođstva.
Radonjić je pogrešio na svojoj polovini terena, izgubio je loptu a u nastavku akcije Braga je postigla gol. Orta je sa desne strane lepo proigrao Navara, koji je bez većih poteškoća prosledio loptu u mrežu.
Pogledajte gol Brage:
