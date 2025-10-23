Posle primljenog gola u 22. minutu , usledila je još jedna užasna situacija za Crvenu zvezdu.

Zbog povrede, teren je morao da napusti napadač Marko Arnautović , a umesto njega šansu je dobio Bruno Duarte .

Arnautović se sudario na sredini terena sa jednim igračem Brage, nakon čega je završio na travi, a kamere su ga uhvatile i kako sa zemlje preti protivničkom igraču zbog nesportskog poteza.