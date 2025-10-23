Fudbal
JOŠ JEDNA KATASTROFA ZA ZVEZDU! CRVENO-BELI PRIMILI GOL, A ONDA SE POVREDIO ARNAUTOVIĆ I IZAŠAO IZ IGRE! Napadač pretio protivničkom igraču posle užasnog starta
Posle primljenog gola u 22. minutu, usledila je još jedna užasna situacija za Crvenu zvezdu.
Zbog povrede, teren je morao da napusti napadač Marko Arnautović, a umesto njega šansu je dobio Bruno Duarte.
Specijalci na stadionu "Munisipal" Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić
Arnautović se sudario na sredini terena sa jednim igračem Brage, nakon čega je završio na travi, a kamere su ga uhvatile i kako sa zemlje preti protivničkom igraču zbog nesportskog poteza.
Pogledajte povredu Marka Arnautovića:
