Posle primljenog gola u 22. minutu, usledila je još jedna užasna situacija za Crvenu zvezdu. 

Zbog povrede, teren je morao da napusti napadač Marko Arnautović, a umesto njega šansu je dobio Bruno Duarte.

Specijalci na stadionu "Munisipal" Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Arnautović se sudario na sredini terena sa jednim igračem Brage, nakon čega je završio na travi, a kamere su ga uhvatile i kako sa zemlje preti protivničkom igraču zbog nesportskog poteza.

Pogledajte povredu Marka Arnautovića:

Braga - Crvena zvezda Izvor: Kurir