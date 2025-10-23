Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Brage sa 0:2 u grupnoj fazi Lige Evrope.

Trener crveno-belih Vladan Milojević izneo je prve utiske posle poraza.

"Očigledno je da je Braga sa takvim stilom igre, kontolisali sve od početka, pravili su nam problem, Nismo imali agresiju, nismo to ni mogli na malom prostoru. Probali smo da izađemo visoko, ali čim vrtimo lotpu nazad, oni imaju brze igrače. Donosili smo loše odluke, mislim da je to ključno. Gubili smo mnogo duela, ako želite nešto, morate da bude u egalu sa njima. prvili smo prvi gol iz gubljene lopte, kod drugog dve tri izgubljene, a Braga je ekipa koja to kažnjava", rekao je Milojević.

Na pitanje o povredi Marka Arnautovića je odgovorio: 

"Ne znamo šta je videćemo u svlačionici. Nadamo se da nije ništa ozbiljno", naglasio je trener crveno-belih.

Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Crvena zvezda zauzima 30. mesto na tabeli sa jednim bodom, dok je Braga prva sa devet bodova.

Beogradski crveno-beli će utakmicu narednog kola odigrati 6. novembra, kad će dočekati Lil, dok će Braga istog dana biti domaćin protiv Genka.

Ne propustiteEvroligaDOŠLI NA KOŠARKAŠKI MEČ, A GLEDAJU - FUDBAL! Zvezdaši poranili na duel sa Baskonijom iz važnog razloga
U Areni se prati meč Zvezde i Brage
FudbalJOŠ JEDNA KATASTROFA ZA ZVEZDU! CRVENO-BELI PRIMILI GOL, A ONDA SE POVREDIO ARNAUTOVIĆ I IZAŠAO IZ IGRE! Napadač pretio protivničkom igraču posle užasnog starta
Marko Arnautović
FudbalDELIJE GRME U PORTUGALU: Zvezda ima vetar u leđa protiv Brage
profimedia-1047649569.jpg
FudbalRADONJIĆ IZGUBIO LOPTU NA SVOJOJ POLOVINI, DOMAĆINI ISKORISTILI "POKLON" I POSTIGLI GOL! Pogledajte kako je Braga povela protiv Crvene zvezde! VIDEO
profimedia-1047646862.jpg

Marko Arnautović Izvor: Kurir