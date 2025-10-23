"Očigledno je da je Braga sa takvim stilom igre, kontolisali sve od početka, pravili su nam problem, Nismo imali agresiju, nismo to ni mogli na malom prostoru. Probali smo da izađemo visoko, ali čim vrtimo lotpu nazad, oni imaju brze igrače. Donosili smo loše odluke, mislim da je to ključno. Gubili smo mnogo duela, ako želite nešto, morate da bude u egalu sa njima. prvili smo prvi gol iz gubljene lopte, kod drugog dve tri izgubljene, a Braga je ekipa koja to kažnjava", rekao je Milojević.