Slušaj vest

Real Madrid će u nedelju od 16.15 časova biti domaćin Barseloni u 10. kolu La Lige.

Real je trenutno prvi sa 24 boda, dva više od Barselone, a pred najveći svetski derbi su podignute tenzije zahvaljujući Laminu Jamalu.

Mladi fudbaler Barselone je izgovorio nešto što nije trebalo.

1/17 Vidi galeriju Lamin Jamal Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Tokom gostovanja u jednoj emisiji posvećenoj Ligi kraljeva koju je osnovao Đerar Pike, Jamal je, u razgovoru sa Ibaijom Ljanosom, popularnim influenserom, žestoko prozvao Real.

Ljanos, koji je poznat kao veliki navijač Reala, upitao je osamnaestogodišnjaka da li Madriđani "kradu".

- Da, kradu, kukaju, to je ono što rade - rekao je Jamal i šokirao sve.

Inače, Jamalu prijaju utakmice protiv najvećeg rivala. Do sada je igrao na sedam El Klasika i na njima je postigao tri gola uz dve asistencije. Barselona je ostvarila četiri obede uz tri poraza.

Bonus video: