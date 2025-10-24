Slušaj vest

U jednoj od najzanimljivijih utakmica 13. kola Super lige Srbije Brđani će gostovati Železničaru (subota, 18 časova).

„U dobrom smo ritmu, iako nismo zadovoljni učinkom u prethodnoj utakmici. Ostaje žal što nismo osvojili sva tri boda protiv Novog Pazara, posebno zbog činjenice da smo odlično igrali u prvom poluvremenu, da smo imali vođstvo… Ali, drugo poluvreme nije bilo na tom nivou i na kraju rezultat je bio pravedan“, kazao je golman Čukaričkog Lazar Kaličanin.

U Pančevu je Čukarički već igrao tri utakmice ove sezone, sve tri kao domaćin dok su bili izvođeni radovi na stadionu na Banovom brdu. Sad će belo-crni biti gosti Železničaru.

„Znamo protiv koga igramo, Železničar smatram jednim od najozbiljnijih kandidata za vrh tabele, gde mi svakako želimo da budemo. Biće ovaj meč veliki test za nas, sigurno je da nas čeka težak posao. Pančevci su vrlo kvalitetni, u svim linijama tima imaju iskusne igrače, ali moram da pohvalim i one mlađe, pokazali su potencijal i sigurno je da će u narednom periodu biti nosioci igre ovog tima. Verujem da nas čeka zanimljiv meč, u kojem nema favorita, što svakako daje dodatnu draž ovom susretu“, kazao je Kaličanin.

1/7 Vidi galeriju Golman Čukaričkog Lazar Kaličanin Foto: Starsport

Ima Železničar i nekoliko bivših igrača Čukaričkog u sastavu, među njima je i čuvar mreže Zoran Popović.

„U toj sezoni kad je Popović bio u Čukaričkom, ja sam bio pozajmljen Smederevu, ali sam trenirao sa prvim timom, bio je tu još i Nemanja Belić. Bilo je zadovoljstvo raditi sa dvojicom tako iskusnih golmana, od kojih sam mogao mnogo da naučim. I dalje se sećam saveta koje mi je Popović davao kod pojedinih situacija. Sigurno je da je on jedna od najjačih karika u sastavu tima iz Železničara, njegovo iskustvo je od velikog značaja svakom timu. A svuda je branio na vrhunskom nivou, pa i te sezone u Čukaričkom, kad je ekipa bila i u finalu Kupa Srbije“, podsetio je Kaličanin.

Neće biti pauze posle gostovanja Železničaru, već u sredu Čukarički će u okviru prvog kola Kupa Srbije gostovati ekipi Borac 1926 u Čačku, u subotu na Banovo brdo u derbiju kola stiže Partizan.

„Znamo šta nas čeka u narednom periodu, ali jednostavno, za ovo smo se spremali, za ovo smo radili. Biće naporan ritam, čekaju nas teški rivali, ali to je ujedno i prilika da pokažemo kakva smo ekipa. Za sada, fokus je samo na utakmici u Pančevu, a dobar rezultat protiv Železničara bi nam zaista mnogo značio, između ostalog i na polju samopouzdanja“.