PARTIZAN - MLADOST: Gosti opsedaju gol Miloševića
Fudbaleri Partizana i Mladosti igraju meč 13. kola Super lige Srbije.
56. minut - Milošević "čisti"
Mladost sve više opseda gol crno-belih. Za sada gomlan Milošević sve "čisti".
45+1. minut - Kraj prvog poluvremena
Partizan vodi sa 1:0 protiv Mladosti golom Bogdana Kostića.
42. minut - Fantastičan Partizan
Kostić je opet bio u prilici, ali Matijašević je bio baš gde treba.
36. minut - Roganović spasava Partizan!
Uspeo je Roganović da neutrališe fanstatičan uadrac Udovičića.
32. minut - GOL! Bogdan Kostić!
Izborili su crno-beli korner, dobio je Bogdan Kostić loptu na nekih 16 metara, šutirao snažno i ona je završila u mreži.
14. minut - Opasno!
Andrej Kostić je bio u prilici, tukao je sa 10-tak metara, ali pored gola...
11. minut - Kakva prilika za Mladost
Matija Milovanović nije uspeo da realizuje zicer prikiku. Na samo dva metra od gola, šutirao je slabo, a lopta je završila tik pored stative.
8. minut - Šansa za Partizan
Sek je bio u prilici, šutuirao je snažno, ali pravo u golmana Matijaševića. Za sada Partizan ima inicijativu i igra se uglavnom odvija na strani Mladosti...
SASTAVI
PARTIZAN: M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Milovanović – Karabeljov, Dragojević – Sek, Vukotić, B.Kostić – A.Kostić.
MLADOST: Matijašević – Boranijašević, Ćirković, Žunić, Joksimović, Udovičić – Milojević, Ljubomirac, Bojić – Ćirić.
PRAZNA HUMSKA
Fudbaleri Partizana u petak od 17.30 u Humskoj dočekuju ekipu Mladosti iz Lučana, a zbog kazne koja je određena crno-belima igraće se pred praznim tribinama, što Srđan Blagojević ističe kao veliki hendikep za mladi tim Partizana.
Pored toga, Partizan će imati problema i zbog nekoliko povreda standardnih prvotimaca, jer će meč protiv Mladosti propustiti Mario Jurčević i Jovan Milošević. Zbog svega navedenog, motiva koji ima Nenad Lalatović, ali i kvaliteta Lučanaca, crno-belima neće biti lako da upišu pobedu protiv najiskusnijeg tima u ligi.
Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli Superlige sa 28 bodova, dok je Mladost na osmoj poziciji sa 14.