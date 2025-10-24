Svi događaji
18:49

59. minut - GOL! Sek se upisao u strelce

18:44

56. minut - Milošević "čisti"

Mladost sve više opseda gol crno-belih. Za sada gomlan Milošević sve "čisti".

18:37

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Još 45 minuta fudbala...

18:17

45+1. minut - Kraj prvog poluvremena

Partizan vodi sa 1:0 protiv Mladosti golom Bogdana Kostića.

18:17

45. minut - Nadoknada

Igraće se još jedan minut.

18:14

42. minut - Fantastičan Partizan

Kostić je opet bio u prilici, ali Matijašević je bio baš gde treba.

18:07

36. minut - Roganović spasava Partizan!

Uspeo je Roganović da neutrališe fanstatičan uadrac Udovičića.

18:03

32. minut - GOL! Bogdan Kostić!

Izborili su crno-beli korner, dobio je Bogdan Kostić loptu na nekih 16 metara, šutirao snažno i ona je završila u mreži.

17:57

25. minut - Velika borba na terenu...

... ali golova nema!

17:44

14. minut - Opasno!

Andrej Kostić je bio u prilici, tukao je sa 10-tak metara, ali pored gola...

17:42

11. minut - Kakva prilika za Mladost

Matija Milovanović nije uspeo da realizuje zicer prikiku. Na samo dva metra od gola, šutirao je slabo, a lopta je završila tik pored stative.

17:39

8. minut - Šansa za Partizan

Sek je bio u prilici, šutuirao je snažno, ali pravo u golmana Matijaševića. Za sada Partizan ima inicijativu i igra se uglavnom odvija na strani Mladosti...

17:30

Meč je počeo!

Sudija Srđan jovanović je označio početak utakmice.

16:49

SASTAVI

PARTIZAN: M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Milovanović – Karabeljov, Dragojević – Sek, Vukotić, B.Kostić – A.Kostić.

MLADOST: Matijašević – Boranijašević, Ćirković, Žunić, Joksimović, Udovičić – Milojević, Ljubomirac, Bojić – Ćirić.

16:13

PRAZNA HUMSKA

Fudbaleri Partizana u petak od 17.30 u Humskoj dočekuju ekipu Mladosti iz Lučana, a zbog kazne koja je određena crno-belima igraće se pred praznim tribinama, što Srđan Blagojević ističe kao veliki hendikep za mladi tim Partizana.

Pored toga, Partizan će imati problema i zbog nekoliko povreda standardnih prvotimaca, jer će meč protiv Mladosti propustiti Mario Jurčević i Jovan Milošević. Zbog svega navedenog, motiva koji ima Nenad Lalatović, ali i kvaliteta Lučanaca, crno-belima neće biti lako da upišu pobedu protiv najiskusnijeg tima u ligi.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli Superlige sa 28 bodova, dok je Mladost na osmoj poziciji sa 14.