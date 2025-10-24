Fudbaleri Rijeke ostvarili su prvu pobedu u Ligi konferencije.
FAVORIT PAO POSLE POTOPA: Rijeka upisala pobedu u Ligi konferencija posle dva dana
Rijeka je u drugom kolu Lige konferencije savladala Spartu iz Praga sa 1:0 u meču koji je obeležila jaka kiša, zbog koje je i prekidan.
Utakmica je odigrana, odnosno završena, u petak – dan kasnije nego što je planirao.
Hrvatski klub bolje je počeo meč i već u devetom minutu poveo sa 1:0 preko Fruka, ali mu je gol poništen posle korekcije VAR-a.
Inicijativa se smenjivala u nastavku utakmice, šanse su postojale na obe strane terena, a momenat odluke dogodio se u 75. minutu.
Adu Ađei je lepo ispratio akciju, lopta je stigla do njega i on je bez mnogo muka matirao golmana gostiju.
Obe ekipe posle dva kola imaju po tri osvojena boda.
U narednom kolu, Rijeka će gostovati Linkolnu, dok će Sparta dočekati Rakov.
