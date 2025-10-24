Slušaj vest

Rijeka je u drugom kolu Lige konferencije savladala Spartu iz Praga sa 1:0 u meču koji je obeležila jaka kiša, zbog koje je i prekidan.

Utakmica je odigrana, odnosno završena, u petak – dan kasnije nego što je planirao.

Hrvatski klub bolje je počeo meč i već u devetom minutu poveo sa 1:0 preko Fruka, ali mu je gol poništen posle korekcije VAR-a.

Inicijativa se smenjivala u nastavku utakmice, šanse su postojale na obe strane terena, a momenat odluke dogodio se u 75. minutu.

Adu Ađei je lepo ispratio akciju, lopta je stigla do njega i on je bez mnogo muka matirao golmana gostiju.

Obe ekipe posle dva kola imaju po tri osvojena boda.

U narednom kolu, Rijeka će gostovati Linkolnu, dok će Sparta dočekati Rakov.