Fudbaleri Crvene zvezde su porazom od Brage značajno umanjili svoje šanse za plasman u nokaut fazu Lige Evrope.

Pored katastrofalne partije crveno-belih mršav učinak i samo jedan osvojen bod u prva tri kola je dodatni problem.

Iz tog razloga, šanse Crvene zvezde da se nađe u 24 ekipe padaju. Plasman među osam najboljih ostao je u domenu puke teorije.

Prema statističkoj platformi "Football Meets Data", Zvezdi su posle poraza od Brage šanse da se plasira među osam najboljih samo jedan procenat. Da, dobro ste pročitali, jedan!

Kada je reč o prilici da se plasira među 24 ekipe, dakle u doigravanje za plejof, Zvezda ima 41 procenat šanse. U ovom trenutku projektovana je kao 28. ekipa, dakle, moraće da osvaja poene u gotovo svim utakmicama do kraja ako želi siguran plasman i da ne zavisi od drugih.