Dobio je Kostić šansu umesto Nemanje Trifunovića na mestu levog ofanzivnog napadača i u potpusnosti je, još jednom, iskoristio ukazanu priliku.

Dok se Trifunović muči sa postizanjem golova, iako je prva opcija kod trenera Blagojevića, Kostić, koji je daleko mlađi od Trifunovića, za mnogo manje minuta na terenu - već je ostvario učinak kakav Trifunović ima za više od dve sezone u Humskoj.

Trifunović je za 1540 odigranih minuta u dresu Partizana postigao jedan gol i upisao tri asistencije u domaćem šampionatu, dok je Kostić za svega šest mečeva u crno-belom dresu postigao dva gola i upisao jedno dodavanje - a ima svega 18 godina.

Možda je vreme da Kostić postane prva opcija na krilu, tačnije, umesto Trifunovića?

