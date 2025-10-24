Slušaj vest

Poveo je Partizan prelepim golom mladog Bogdana Kostića protiv Mladosti iz Lučana na stadionu u Humskoj.

Dobio je Kostić šansu umesto Nemanje Trifunovića na mestu levog ofanzivnog napadača i u potpusnosti je, još jednom, iskoristio ukazanu priliku.

Detalji sa meča 13. kola Super lige Srbije 2025/26. Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Dok se Trifunović muči sa postizanjem golova, iako je prva opcija kod trenera Blagojevića, Kostić, koji je daleko mlađi od Trifunovića, za mnogo manje minuta na terenu - već je ostvario učinak kakav Trifunović ima za više od dve sezone u Humskoj.

Trifunović je za 1540 odigranih minuta u dresu Partizana postigao jedan gol i upisao tri asistencije u domaćem šampionatu, dok je Kostić za svega šest mečeva u crno-belom dresu postigao dva gola i upisao jedno dodavanje - a ima svega 18 godina.

Možda je vreme da Kostić postane prva opcija na krilu, tačnije, umesto Trifunovića?

