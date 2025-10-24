Fudbaleri Lidsa pobedili su na svom terenu Vest Hem 2:1, u devetom kolu engleske Premijer lige.
VEST HEM TONE SVE NIŽE: Lids završio posao za 15 minuta
Strelci za Lids bili su Brenden Eronson u trećem i Džo Rodon u 15. minutu.
Gol za Vest Hem postigao je Mateus Fernandes u 90. minutu.
Lids je na 13. mestu sa 11 bodova, a Vest Hem je na 19. poziciji sa četiri poena.
U narednom kolu, Lids će gostovati Brajtonu, dok će Vest Hem u Londonu dočekati Njukasl.
(Beta)
