Slušaj vest

Strelci za Lids bili su Brenden Eronson u trećem i Džo Rodon u 15. minutu.

Gol za Vest Hem postigao je Mateus Fernandes u 90. minutu.

Lids je na 13. mestu sa 11 bodova, a Vest Hem je na 19. poziciji sa četiri poena.

U narednom kolu, Lids će gostovati Brajtonu, dok će Vest Hem u Londonu dočekati Njukasl.

(Beta)

Ne propustiteFudbalMILENKOVIĆ DOBIO NOVOG TRENERA! Šon Dajš zvanično preuzeo Notingem Forest!
Šon Dajš
FudbalBRENTFORD POSLE DRAME SAVLADAO VEST HEM: Jensen u petom minutu nadoknade Pčelicama doneo tri boda
Brentford, Vest Hem, Premijer liga
FudbalJIRGEN KLOP BACIO NAVIJAČE LIVERPUL U TRANS! Najavio je mogući povratak na "Enfild" - rekao je da se nikada neće vratiti u Premijer ligu, ali...
profimedia0777733490.jpg
FudbalJEZIVA POVREDA U PREMIJER LIGI! Fudbaler divljao tokom utakmice zbog sudija, a onda pokazao kako izgleda njegova noga
Reakcija Luke Dinja nakon povrede

Tuča na Jugu na meču Partizan - Pariz 1 Izvor: Kurir