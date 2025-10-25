Slušaj vest

Utakmica prvog ola Lige Evrope između Utrehta i Olimpika iz Liona postala je i te kako kontroverzna.

Francuski tim je kao gost pobedio rezultatom 1:0, ali i sama UEFA je priznala da je tom meču bilo nepravilnosti za koje je sama kriva.

Naime, Rašid Gezal je ušao u igru sa klupe, a u 75. minutu je bio asistent kod jedinog gola na utakmici koji je postigao Taner Tesman.

Problem u celoj priči je to što Gezal uopšte nije trebalo da igra protiv Utrehta.

Alžirac je neposredno pre te utakmcie stigao u Lion, UEFA je dozvolila njegovu registraciju, ali je nakon utakmice priznala da je prilikom registracije napravljena greška i da Gezal nije trebalo da dobije dozvolu da igra u Holandiji.

Registracija je povučena i fudbaler neće moći da igra u Ligi Evrope do kraja godine.

Francuski predstavnik je uputio izvinjenje Utrehtu koji traži da im se zbog ovoga dodeli pobeda službenim rezultatom.

Ukoliko bi došlo do ovakvog presedana, Holanđani bi upisali prve bodove u takmičenju, a uz pomoć njih bi prestigli Crvenu zvezdu koja je trenutno sa jednim bodom na 30. poziciji od 36 klubova.

