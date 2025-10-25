Erling Haland je duže od tri godine u Mančester sitiju, ali deluje da je znatno ranije počeo da prati ovaj tim.
HIT! HALAND VIKAO IME I PREZIME BIVŠEG KAPITENA SRBIJE! Ovo niko nije očekivao, klub odmah objavio snimak
Norvežanin je "građane" pojačao u januaru 2022. godine i od tada je jedan od najboljih centarfora na svetu.
U dresu Mančester sitija Haland je na 157 utakmica postigao 139 golova uz 22 asistencije, a na jednom od poslednjih treninga je uzvikivao ime i prezime nekadašnjeg fudbalera Mančester sitija, ali i bivšeg kapitena reprezentacije Srbije.
Norvežanin se spremao za centaršut levom nogom i u tim trenucima je izgovorio: "Aleksandar Kolarov! Kolarov!".
Snimak ovoga je završio na nalozima Mančester sitija na društvenim mrežama.
Aleksandar Kolarov je za Siti igrao od 2010. do 2017. godine, a u tom periodu je odigrao 247 utakmica na kojima je postigao 21 gol uz 35 asistencija i osvojio šest trofeja.
Kolarov slavi gol u dresu Rome Foto: Reuters
