"Uvek je nezgodan tajming nakon poraza, ali ne zbog poraza kao poraza, najviše zbog načina na koji smo poraženi. O tome smo pričali. Mislim da su igrači svesni situacije i nemamo puno vremena za razmišljanje. Očekuje nas jedan težak protivnik - niški Radnički. Jedna dobra ekipa koja sigurno zaslužuje mnogo više bodova nego što ima sada. Na domaćem terenu igraju jako dobro. Očekuje nas težak posao, ali mi moramo da pružimo odgovor", naveo je Milojević, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u nedelju od 17 časova na gostujućem terenu igrati protiv Radničkog iz Niša, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.

"Radnički ima skup jako dobrih igrača i mislim da stvarno imaju dobar tim. Ispostavilo se da mnogo nadahnutije igraju kada su domaćini nego kao gosti, što pokazuju i rezultati. Imaju stvarno dobre pojedince, što iskusne, što mlađe igrače, tako da su jako dobri kao kolektiv i ne bi bilo pošteno nekoga posebno izdvajati. (Tomislav) Sivić je jedan od najiskusnijih trenera u našoj ligi koji dosta dobro vodi svoju ekipu i svakako ćemo imati i tu prepreku što se tiče mog kolege", rekao je Milojević.

Beogradski crveno-beli su pobedili u svih 10 svojih mečeva u dosadašnjem delu Super lige Srbije, dok Radnički zauzima 14. mesto na tabeli sa 11 bodova iz 12 utakmica.

Milojević je naveo i da je Aleksandar Katai blizu povratka na teren, kao i da će Omri Glazer i Šavi Babika zbog povreda odsustvovati sa terena još neko vreme.

"Videćemo za Kataija, on je pri kraju što se tiče povratka. Glazer ima, kao što sam već rekao, dislokaciju prsta na ruci koja će zahtevati dodatne dane pauze. Što se tiče Babike, on je na terapijama usled preloma, pa ćemo videti kada će uopšte moći da izađe na teren i počne da trči, za sada radi samo terapiju", kazao je Milojević.

Trener Crvene zvezde rekao je da mu je zasmetao pristup sa kojim su njegovi igrači igrali protiv Brage i dodao da je bitno da se sad njegov tim što pre regeneriše i odigra dobru utakmicu protiv Radničkog.

"Nema tu neke velike mudrosti. Meni je kao treneru zasmetalo što mi ne smemo da imamo takav odnos prema dresu. Ovo je primarno, sve ostalo, taktike i ostalo je sekundarno. Ono što nije smelo da se desi je taj odnos prema dresu našeg kluba. ;Ono što je bitno je da se što pre regenerišemo, da izađemo i odigramo jednu dobru utakmicu protiv Radničkog", naveo je Milojević.

Milojević je rekao da su navijači Crvene zvezde bili "neverovatni" na utakmici protiv Brage i pozvao ih da dođu u što većem broju na meč protiv Radničkog.

