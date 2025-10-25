Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su na domaćem terenu TSC rezultatom 2:1 u meču 13. kola Superlige Srbije.

Domaći tim je poveo golom Jakuba Džardžua u 27. minutu. Sarpet Sing je u 78. minutu doneo izjednačenje TSC-u.

1/4 Vidi galeriju TSC - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Printscreen/Youtube/TV Arena sport

Ekipa iz Kragujevca je došla do pobede golom Kilijana Bevisa u 82. minutu.

Radnički se nalazi na devetom mestu na tabeli Superlige sa 16 bodova, dok je TSC na 10. poziciji sa 14.

Fudbaleri IMT-a i OFK Beograda odigrali su u Loznici nerešeno 1:1.

Gol za OFK Beograd postigao je Nikola Knežević u drugom minutu, a Vasilije Novičić u 11. minutu bio strelac za IMT.

OFK je trenutno na četvrtom mestu na tabeli sa 20 bodova, dok je IMT na 12. poziciji sa 14.

BONUS VIDEO: