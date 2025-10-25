Pobeda Radničkog 1923.
13.kolo
SUPERLIGA SRBIJE: Radnički pobedio TSC!
Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su na domaćem terenu TSC rezultatom 2:1 u meču 13. kola Superlige Srbije.
Domaći tim je poveo golom Jakuba Džardžua u 27. minutu. Sarpet Sing je u 78. minutu doneo izjednačenje TSC-u.
Ekipa iz Kragujevca je došla do pobede golom Kilijana Bevisa u 82. minutu.
Radnički se nalazi na devetom mestu na tabeli Superlige sa 16 bodova, dok je TSC na 10. poziciji sa 14.
Fudbaleri IMT-a i OFK Beograda odigrali su u Loznici nerešeno 1:1.
Gol za OFK Beograd postigao je Nikola Knežević u drugom minutu, a Vasilije Novičić u 11. minutu bio strelac za IMT.
OFK je trenutno na četvrtom mestu na tabeli sa 20 bodova, dok je IMT na 12. poziciji sa 14.
