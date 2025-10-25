Slušaj vest

Fudbaleri Njukasla pobedili su danas na svom terenu Fulam 2:1, u utakmici devetog kola Premijer lige.

Njukasl je poveo u 18. minutu golom Džejkoba Marfija, a izjedačio je srpski fudbaler Saša Lukić u 56. minutu.

Pobedu domaćoj ekipi obezbedio je Bruno Gimarais u 90. minutu.

Posle treće pobede Njukasl je 11. na tabeli sa 12 bodova.

Fulam je pretrpeo četvrti uzastopni poraz, ukupno peti u ligi i zauzima 16. mesto sa osam bodova.

1/17 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Fudbaleri Sanderlenda pobedili su na gostujućem terenu u Londonu Čelsi 2:1 i popeli se na drugo mesto na tabeli.

Čelsi je poveo golom koji je Alehandro Garnačo postigao u četvrtom minutu, a izjednačio je Vilson Izidor u 22.

Sanderlend je pobedio golom Šemsdina Talbija u trećem minutu nadoknade vremena.

Sanderlend ima pet pobeda i popeo se na drugo mesto na tabeli sa 17 bodova.

Čelsi je prekinuo niz od dve pobede i posle trećeg poraza je sedmi sa 14 bodova.

Kasnije igrau Mančester junajted - Brajton i Brentford - Liverpul.