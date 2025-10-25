SRBIN STRELAC U PORAZU FULAMA: Sanderlend šokirao Čelsi za drugo mesto na tabeli
Fudbaleri Njukasla pobedili su danas na svom terenu Fulam 2:1, u utakmici devetog kola Premijer lige.
Njukasl je poveo u 18. minutu golom Džejkoba Marfija, a izjedačio je srpski fudbaler Saša Lukić u 56. minutu.
Pobedu domaćoj ekipi obezbedio je Bruno Gimarais u 90. minutu.
Posle treće pobede Njukasl je 11. na tabeli sa 12 bodova.
Fulam je pretrpeo četvrti uzastopni poraz, ukupno peti u ligi i zauzima 16. mesto sa osam bodova.
Fudbaleri Sanderlenda pobedili su na gostujućem terenu u Londonu Čelsi 2:1 i popeli se na drugo mesto na tabeli.
Čelsi je poveo golom koji je Alehandro Garnačo postigao u četvrtom minutu, a izjednačio je Vilson Izidor u 22.
Sanderlend je pobedio golom Šemsdina Talbija u trećem minutu nadoknade vremena.
Sanderlend ima pet pobeda i popeo se na drugo mesto na tabeli sa 17 bodova.
Čelsi je prekinuo niz od dve pobede i posle trećeg poraza je sedmi sa 14 bodova.
Kasnije igrau Mančester junajted - Brajton i Brentford - Liverpul.